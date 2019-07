Thực hư lên rừng tìm đá quý bị “chặt chém” bát mỳ tôm 100 nghìn

Hình ảnh người dân đổ xô lên rừng đào bới, tìm đá quý. Ảnh: B.H.T

Trưa 8/7, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, một tuần qua, nhiều người dân ở huyện Lục Yên (Yên Bái) đã đem theo cuốc, xẻng, đồ đạc lên cánh rừng ở xã Liễu Đô đào bới, tìm đá quý.

Sau khi nắm bắt được tình hình, công an đã ngăn chặn các lối mòn từ chân núi đi lên khu vực bị đồn "có đá quý", đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tục đào bới ở khu rừng.

“Sáng nay có khoảng 70 người lên cánh rừng tiếp tục đào bới tìm đá quý, tuy nhiên sau đó chính quyền địa phương lên vận động, giải thích thì bà con đã hiểu ra và hiện tại mọi người đã xuống núi hết, không còn ai ở đó”, ông Hải thông tin.

Theo vị này, hiện nay công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin đồn một người dân đào được viên đá quý màu xanh to bằng ngón tay ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, bán được 5 tỷ đồng. Trường hợp công an xác định được người tung tin đồn sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các diễn đàn chia sẻ thông tin người dân đổ xô đi tìm đá quý ở Yên Bái.

Một số thông tin cho rằng, tại khu vực người dân tìm đá quý có người bán chai nước từ 50-80 nghìn đồng hay bát mì tôm 100 nghìn đồng. Về thông tin này, theo ông Hải là không có thật bởi qua xác minh thì không có ai bán hàng quán ở khu vực đó. Thêm nữa, người dân lên khu rừng đều mang theo nước uống, đồ ăn và họ sáng đi tối về nhà.