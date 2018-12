Thư xin lỗi gây thất vọng của Chủ tịch phường “vô cảm" thủ tục hành chính

cán bộ UBND phường Tân Phước Khánh "vô cảm", gây khó dễ, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Bình Dương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý thông tin phản ánh hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng kí khai tử. Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xử lý vụ không cấp giấy chứng tử tại Bình Dương. Liên quan đến vụ ông Trần Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) 3 lần đi khai tử cho con gái là cháu Trần Hoàng Yến (12 tuổi) tử vong do bị tai nạn giao thông nhưng bị, gây khó dễ, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Bình Dương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý thông tin phản ánh hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng kí khai tử.

Trước đó, ngày 7/12, con gái ông Trần Văn Hoàng là cháu Yến sau khi tan học điều khiển xe máy về nhà trên đường ĐT 746, đến đoạn qua phường Tân Phước Khánh do cán phải một sợi dây cáp trên đường nên loạng choạng tay lái, va chạm với xe tải và bị cán tử vong.

Trụ sở UBND phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Theo xác nhận của Công an thị xã Tân Uyên, cháu Yến tử vong do cán qua sợ dây cáp quang trên đường dẫn đến té ngã ra đường, sau đó bị ô tô cùng chiều cán tử vong. Giấy xác nhận của Công an thị xã Tân Uyên thể hiện thông tin về ngày giờ, địa điểm, nạn nhân tử vong…

Ngày 11/12, sau 4 ngày con gái mất, người thân mang giấy tờ gồm biên bản giao nhận nạn nhân của Công an Tân Uyên, giấy chuyển xác của bệnh viện tỉnh cùng các giấy tờ xác nhận thân nhân khác đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho cháu Yến. Tuy nhiên, cán bộ Tư pháp trả lại và nói hồ sơ làm chưa đúng do biên bản giao nhận tử thi của Công an thị xã Tân Uyên không đúng, không được đóng dấu treo.

Ngày 12/12, gia đình ông Hoàng lại cầm hồ sơ lên phường để xin khai tử nhưng cán bộ phường tiếp tục trả hồ sơ và yêu cầu giấy tờ phải ký tên đóng mộc của cơ quan chức năng. Lúc này, người nhà ông Hoàng lại cầm hồ sơ lên lên Công an thị xã Tân Uyên để xin lại giấy xác nhận.

Ngày 18/12, gia đình tiếp tục mang hồ sơ kèm theo giấy xác nhận của công an đang thụ lý vụ tai nạn khiến cháu Yến tử vong lên UBND phường Tân Phước Khánh làm giấy khai tử cho cháu. Một lần nữa, hồ sơ lại bị trả. Lý giải về việc 3 lần trả hồ sơ, lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) cho biết, phía UBND phường muốn gia đình làm đúng và đầy đủ giấy tờ khai tử cho cháu chứ không có việc hành dân.

Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh có thư xin lỗi gửi đến gia đình ông Hoàng. Thư xin lỗi của Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh. Nội dung thư gọi bé gái 12 tuổi là "bà". Ngày 21/12, cán bộ của phường Tân Phước Khánh đã mang giấy chứng tử đến nhà trao. Đồng thời bà Huỳnh Thị Chính,có thư xin lỗi gửi đến gia đình ông Hoàng.

Trong thư thể hiện nội dung, việc ngày 11 và 12/12, gia đình ông Hoàng đến liên hệ UBND để thực hiện đăng ký khai tử cho con gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn phường, trong quá trình hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký khai tử cho gia đình ông Hoàng chưa đầy đủ, không thực hiện kịp thời phiếu hướng dẫn cho gia đình ông. Sự việc này đã gây khó khăn cho gia đình ông Hoàng. Nay UBND phường Tân Phước Khánh xin lỗi gia đình ông Trần Văn Hoàng.

Thế nhưng, nhìn thư xin lỗi của chính quyền phường Tân Phước Khánh, người thân cháu Yến cũng như nhiều người khác không thể chấp nhận được vì sự cẩu thả, thiếu tôn trọng của chủ tịch phường đối với gia đình cháu Yế cũng như chính người đã khuất.

“Không hiểu họ nhận sai và xin lỗi có xuất phát từ sự cầu thị hay sử dụng văn bản theo mẫu soạn sẵn mà gọi đứa trẻ 12 tuổi là bà”, một người thân cháu Yến bức xúc chia sẻ.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Hải Đăng (đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định, việc chính quyền phường Tân Phước Khánh dùng từ “bà” đối với bé gái 12 tuổi trong thư xin lỗi nói trên thể hiện sự cẩu thả, vô cảm, không tôn trọng người đã mất vì chắc chắn chính quyền phải biết bé gái này là trẻ em.

Trước sự việc trên, PV Kiến Thức đã liên hệ với bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh để làm rõ. Bà Chính tỏ ra bất ngờ và cho biết có thể do “rối quá” nên cán bộ đánh máy có sai sót. Bà Chính cho biết sẽ kiểm tra lại và sẽ có phản hồi.