Thủ tướng thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Cùng đi có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian qua, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng tăng thời gian học thực hành, học dã ngoại và huấn luyện đêm; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực cho các đối tượng; trong đó có học viên của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công tác giáo dục – đào tạo của nhà trường đã góp phần quan trọng về phát triển năng lực chỉ huy, quản lý, huấn luyện sĩ quan cấp phân đội.

Nói chuyện với tập thể giảng viên, học viên nhà trường, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của Trường Sĩ quan lục quân 2 qua các thời kỳ. Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo hàng trăm tướng lĩnh cho Quân đội nhân dân Việt Nam; trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong kháng chiến. Chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Cũng tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã dự Lễ khánh thành khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng và đánh giá cao sự kiện khánh thành Tượng Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và khuôn viên văn hóa quân nhân bằng nguồn vốn xã hội hóa của Trường Sĩ quan lục quân 2. Thủ tướng cho rằng, đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa tích cực phục vụ công tác giáo dục chính trị, nâng cao ý thức, bản lĩnh cho các học viên nhà trường noi theo tấm gương vị anh hùng dân tộc.

Thủ tướng đề nghị Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của người học. Quá trình đào tạo chú trọng truyền thụ kiến thức với kinh nghiệm chiến đấu, chỉ huy quản lý. Xây dựng nền nếp chính qui, chấp hành kỷ luật và quản lý bộ đội.

Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Trường Sĩ quan Lục quân 2; công tác chăm lo Tết cho bộ đội và lưu ý Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tập trung lãnh đạo tổ chức cho cán bộ, học viên trực Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; dự kiến phương án phòng chống cháy, nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; làm tốt công tác chuẩn bị bước vào học kỳ II theo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao nhất; đồng thời tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ nhà trường…