Cháy rừng thông trên núi Hồng Lĩnh: Bắt nghi can làm cháy rừng

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa tiến hành bắt giữ một nghi can để phục vụ công tác điều tra trong vụ cháy rừng thông trên núi Hồng Lĩnh tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

Trưa ngày 29/6, thông tin với PV lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh cho biết: "Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành bắt giữ một nghi can để phục vụ công tác điều tra trong vụ cháy rừng thông trên núi Hồng Lĩnh tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh.

Mời quý vị độc giả xem video cháy rừng khủng khiếp tại Hà Tĩnh:

Người bị bắt giữ là anh Phan Văn T. (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng) - nhà ở dưới chân núi Hồng Lĩnh, giáp với hiện trường vụ cháy rừng thông núi Hồng Lĩnh hàng chục năm tuổi.

Như đã thông tin, vào khoảng 13h ngày 28/6, tại tiểu khu 92 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân xảy ra vụ cháy rừng thông.

Do thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C cùng với gió Lào thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lửa lan nhanh. Khói, bụi lan tỏa ra cả quốc lộ 1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 1.000 người để dập lửa, đồng thời di chuyển 100 hộ dân dưới chân núi Hồng Lĩnh đến nơi an toàn. Huy động thêm 2 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đến 23h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, đến 3h sáng hôm nay 29/6, đám cháy tiếp tục bùng lên ở khu rừng trên núi Hồng Lĩnh thuộc thị trấn Xuân An. Ngọn lửa lớn, lan nhanh khiến cho các hộ dân dưới chân núi Hồng Lĩnh và trạm xăng dầu bên quốc lộ 1A gặp nguy hiểm. Do vậy, các hộ dân và 2 cây xăng dầu ở khối 2, thị trấn Xuân An và Gia Lách đã được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đến chiều nay 29/6 đám cháy đã được khống chế, cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng. Ảnh PLO

Hơn 1.000 người thuộc các lực lượng như: Cảnh sát PCCC, Công an, kiểm lâm, quân đội, biên Phòng, dân quân, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa.

Đến chiều 29/6, vụ cháy đã được khống chế, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng thông tại núi Hồng Lĩnh.