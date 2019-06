Hiện trường vụ nổ đáng sợ tại công ty sản xuất bia ở Bình Dương

Theo thông tin đăng tải trên báo Lao Động, vụ nổ tại công ty sản xuất bia ở Bình Dương xảy ra khoảng 12h ngày 29/6 tại công ty sản xuất bia trên địa bàn khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Người dân ở gần hiện trường cho biết, vào trưa cùng ngày họ giật mình hoảng sợ khi nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ công ty sản xuất bia ở sát bên.

Người dân đến xem thì thấy tại hiện trường khoảng 100m2 mái tôn nhà xưởng bị bay khắp nơi. Một số bồn lớn bị mất nắp văng ra ngoài.

Đại diện UBND phường An Phú, thị xã Thuận An cho biết, một nam công nhân bị thương nặng được mọi người chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ khí mê tan trong quá trình thi công đường ống nước thải đấu nối vào hố ga.

Liên quan đến sự việc, báo Tiền Phong đưa tin, vào thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang có mưa lớn.

Khi xảy ra vụ nổ có nhiều công nhân đang làm việc nhưng may mắn thoát chết.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.