“Đồng cô, bóng cậu” và những màn kịch lừa đảo

Giả thầy cúng trục vong rồi… hiếp dâm

Buổi sáng ngày 10-6-2019, có một cô gái trẻ, nhỏ nhắn khép nép gõ cửa trực ban Công an phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội). Cô run rẩy trình bày vừa bị một đối tượng nam giới hiếp dâm. Với vai thầy cúng, gã trai trẻ đã lừa cô gái vào nhà nghỉ để "giải hạn", rồi giở trò bệnh hoạn. Cô gái khờ khạo tên Nguyễn H.L. (SN 1993, trú tại phố Yên Lãng, Đống Đa).

Tổ chức điều tra xác minh, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ và đưa đối tượng về cơ quan công an khai thác. Chỉ trong "một nốt nhạc", gã trai trẻ tên Nguyễn Văn Cường (SN 2001, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) đã hiện nguyên hình là tên yêu râu xanh đội lốt thầy cúng.

Cường quen L. qua mạng xã hội. Ngày 10-6, Cường đến nhà T. (em trai chị L.) ăn cơm. Gặp lúc chị L. đi làm về nên đã ngồi ăn cùng. Trong bữa, gã bịa ra một câu chuyện vô cùng lâm li bi đát, khiến ai nghe cũng phải nhỏ nước mắt thương cảm. Hắn kể rằng, cha mẹ bỏ nhau, sống lang thang khổ sở từ bé. Nhưng dù nghèo khổ gã vẫn luôn có ý định muốn làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Câu chuyện của Cường đã nhận được thương cảm của nhiều người.

Cũng qua câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, Cường biết chị L. đã từng phá thai nên đã bịa ra câu chuyện biết "giải vong trừ tà". Hắn nói là biết dùng thuật cúng bái để giải "vong oan" cho người khác. Tin lời Cường, chị L. đã nhờ hắn làm phép giải vong. Gã đã đưa chị L. vào nhà nghỉ, thắp hương và yêu cầu chị L. quỳ gối khấn lễ giải vong. Sau đó, đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do về việc vong theo và yêu cầu được "khám người" chị L.

Không ít người đã dính bẫy khi tin lời đồng cô, đồng cậu.

Do tin tưởng và sợ việc mình có "vong" theo thật nên chị L. đã làm theo những yêu cầu của Cường. Một lúc sau, Cường đã thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân.

Được biết đối tượng bỏ học từ lớp 7, lang bạt khắp nơi từ TP Hồ Chí Minh đến Hải Phòng, Hà Nội. Thời gian gần đây Cường tiếp tục sống lang thang, thường xuyên ăn ngủ tại quán Games- Internet. Dù mới 18 tuổi, nhưng Cường đã nhiều lần bịa ra câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn để xin tiền các nhà hảo tâm trên mạng xã hội.

…đến lừa tiền

Nếu như gã "thầy cúng" Nguyễn Văn Cường bịa chuyện và lừa tình được người phụ nữ trẻ thì nhiều "đồng cô", "bóng cậu" lại tìm cách "chăn dắt" những người nhẹ dạ để chiếm đoạt tài sản.

Trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, bà Trần Phương T. (Việt kiều Canada, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khoảng đầu năm 2017, bà T. về thăm quê hương đồng thời muốn cung tiến một pho tượng cho chùa làng.

Tranh thủ thời gian còn ở Hà Nội, bà T. cùng một người bạn thân đến nhà "cậu" O. (ở quận Đống Đa) xem chỉ tay. Cậu O. tự xưng là "thánh cô" trong giới hầu đồng Hà thành, đồng thời cũng nức tiếng là "thần cơ diệu toán", có thể nhìn thấu quá khứ lẫn hậu vận.

Một lần nghe cậu O. phán trúng phóc, bà T. cứ gọi là mê như điếu đổ. Cũng chả biết cậu xui khôn xui dại thế nào mà bà T. hủy lịch về Canada, quay ra bưng tráp theo hầu thánh rất cúc cung tận tụy.

Nhiều tháng ròng, bất cứ khi nào cậu O. đi hầu đồng, bà T. cũng đi theo. Sau những ngày kề cận cậu O., có bao nhiêu chuyện gan ruột riêng tư, bà T. kể ra sạch. Biết bà T. có một khoản tiền lớn đang gửi tại ngân hàng, cậu O. rắp tâm lừa phỉnh.

Sau những lễ dâng sao giải hạn tốn cả trăm triệu, cậu O. mới bồi thêm rằng thần linh đã chứng giám, sẽ ban tài lộc cho bà T. trong năm nay. Vì vậy, cần phải biết nắm lấy cơ hội. Ít ngày sau, cậu O. kể với bà về một căn nhà rất đẹp trên phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội).

"Căn nhà này cũng là của một phật tử, họ đang cần tiền nên bán với giá phải chăng. Nếu con dư dật thì nên mua". Tin lời, bà T. lập tức đưa tiền cho cậu O. để mua căn nhà, dù chả hề biết mặt mũi nó ngang dọc thế nào. Chỉ biết rằng qua lời cậu O. thì căn nhà rộng hơn trăm mét vuông, nằm trên trục đường 4 mét.

Ít lâu sau, lại chính cậu O. tiếp tục kể về mảnh đất rất đẹp trên mạn Tây Hồ (Hà Nội). Mảnh đất hơn 200m2 tuy là đất xen kẹt, song đã có dự án mở đường, mua lúc này thì sau bán đi có thể lời gấp ba, gấp năm. Nghe bùi tai, bà T. rút sạch tiền tiết kiệm mấy chục năm của hai vợ chồng lăn lộn nơi xứ người mà ném vào mảnh đất (việc mua bán vẫn thông qua cậu O.).

Sau một thời gian chờ mãi mà không thấy cậu O. đả động gì đến việc làm sổ đỏ, bà T. có hỏi thì cậu động viên: "Cứ yên tâm, do trục trặc một tý nên việc chuyển nhượng bị chậm. Trước sau gì mảnh đất cũng thuộc về con mà thôi".

Cú áp chót, cậu O. khoe có pho tượng đồng đen giá bạc tỷ, nay muốn bán đi để lấy tiền sửa đền sửa phủ. Chả nghĩ ngợi gì nhiều, bà T. lại dốc ví khuân nốt pho tượng kia về. Hơn một năm theo hầu cậu O., lúc ngoảnh lại thì thấy... trắng tay, bà T. mới hỏi dồn vụ đất đai, nhà cửa.

Khi ấy cậu mới trả lời ráo hoảnh rằng, "Thầy cũng không rõ tình trạng thế nào đâu, thôi con tự đi mà tìm hiểu nhé. Tiền thầy cũng dâng thánh hết rồi, con đừng hỏi thầy nữa...". Cực chẳng đã, bà T. làm đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của cậu O. với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 7 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác của đám thầy bà lừa đảo là chị Bùi Mai H. (SN 1980, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Dù nhan sắc không tệ, công việc cũng đàng hoàng nhưng đã gần 40 tuổi mà chị H. vẫn chưa được một lần có người đưa đón.

Gặp "cậu D.", một trong những "thanh đồng" nức tiếng, chị H. sửng sốt vì thầy... phán đúng quá. Thầy cũng cho biết để tìm được bạn trai thì chị phải làm lễ cắt tiền duyên. Không chỉ cắt một lần mà phải tới vài ba lần may ra ăn thua. Và run rủi thế nào mà có ông hàng xóm vợ mất đã lâu, tự nhiên để mắt đến chị H. Từ đó trở đi, H. tin "cậu D" lắm.

Biết gia đình chị H. thuộc loại có điều kiện, "cậu" bắt đầu ra tay. Đầu tiên, "cậu D" nói rằng đang cần ít tiền sửa điện thờ, nếu có thì cho cậu vay. Chị H. lập tức vác mấy trăm triệu đến đưa cho thầy mà chỉ làm cái giấy biên nhận qua quýt.

Ít lâu sau, "cậu D" lại úp mở rằng có quen biết nhiều trong giới quan chức, nếu chị H. có cần chạy việc cho người nhà thì cứ bảo "cậu". Tin tưởng "cậu", lại có mấy đứa cháu ở quê vừa tốt nghiệp đại học đang chờ việc, chị H. lập tức ngỏ lời. "Cậu D" bảo nguyện vọng của các cháu thế nào? Cháu thích vào Công an, cháu thì muốn vào Cục thuế, cháu lại xin vào Bộ Ngoại giao. Chỗ nào "cậu" cũng "ôkê, để thầy ra tay".

Chị H. đưa cho "cậu" mấy bộ hồ sơ và gần 3 tỷ đồng để "cậu" chạy việc giúp, hẹn chậm nhất là 1 năm sẽ có giấy gọi đi làm. Vậy mà 2 năm trôi qua, tịnh không thấy một tín hiệu nào. Hỏi thì "cậu" bảo, độ này các cơ quan, ban, ngành đang tinh giản biên chế nên phải rải nhiều nơi lắm. Cần thêm 1 tỷ nữa thì may ra công việc mới "xuôi".

Nhưng 1 tỷ nữa vào tay thầy cũng mất hút, chị H. có hỏi thì "cậu" lắc đầu "không nhớ nhận tiền của con lúc nào". Muối mặt với người thân, chị H. đành phải bán đất lấy tiền đền cho người ta...

Được biết, "cậu D." còn bị một người đàn ông tố nhận hơn 500 triệu đồng để chạy việc cho người thân của ông ta, song cũng không thấy tăm hơi gì.

Theo một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội, khác với những vụ lừa đảo thông thường, đa phần trong các vụ tố thầy bói, cô đồng... lừa đảo thì bị hại có rất ít chứng cứ.

Do đã quá tin tưởng vào bậc "thánh nhân" nên bị hại không bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị lừa. Chính vì vậy mà việc điều tra gặp không ít khó khăn. Thậm chí có những vụ bị hại gần như không có cơ hội lấy lại được tiền, dù chỉ một phần nhỏ.