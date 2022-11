Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada

Tại cuộc gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam–Canada ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định mong muốn đưa quan hệ ASEAN-Canada ngày càng gắn kết.



Thủ tướng hai nước tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023, hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm thống nhất định hướng đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Bên cạnh hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục - đào tạo, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới; xử lý các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản trị, hoàn thiện thể chế và nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khẳng định hoan nghênh các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam; mong muốn Canada mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông–thủy sản và cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Canada quan tâm giúp đỡ hơn 240.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Canada.

Thủ tướng Justin Trudeau nhất trí với những đề xuất nêu trên và cho biết Chiến lược Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương mà Canada sắp công bố sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực vốn là quan tâm chung của hai nước như đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng Canada hy vọng Chiến lược sẽ mở ra nhiều cơ hội mới tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Canada với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.