Thủ tướng kỷ luật Phó chủ tịch Sơn La sau vụ gian lận điểm thi

Thủ tướng ký quyết định kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy bằng hình thức cảnh cáo do có sai phạm trong quá trình công tác liên quan đến bê bối gian lận điểm thi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.



Trước đó, ông Thủy đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng khi xem xét, kết luận dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La trong công tác cán bộ, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, nhất là công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

Ông Phạm Văn Thủy. Ảnh: Bá Chiêm. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã không chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, nhất là công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.



Ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT và ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chấm thi THPT, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

Ông Cầm Ngọc Minh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh.

Còn ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cũng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy và khiển trách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh.

Theo kết quả điều tra, 6 bị can là thành viên hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Sơn La với sự giúp sức của 2 cựu cán bộ công an tỉnh đã vào phòng lấy bài thi trắc nghiệm mang ra ngoài chỉnh sửa để nâng điểm theo nguyện vọng cho 44 thí sinh. Đối với bài thi môn Ngữ văn, một số bị can cấu kết lấy khóa phách rồi cung cấp cho thành viên ban thư ký và tổ chấm tự luận thực hiện việc nâng điểm.

Trong số này, bị can Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GDĐT) khai nhận sửa bài thi cho 13 thí sinh, trong đó có 8 trường hợp do ông Hoàng Tiến Đức (Giám đốc Sở GDĐT Sơn La) nhờ nâng điểm. Tuy nhiên, ông Đức phủ nhận việc này, chỉ khai được một số lãnh đạo các cơ quan và người quen ngoài xã hội tìm gặp để nhờ xem trước kết quả thi cho người thân.

Một số bị can thừa nhận đã nhận tiền của người nhờ nâng điểm nhưng cơ quan điều tra chưa thể quy kết việc này do đây là lời khai một chiều, không có chứng cứ chứng minh.