Thứ trưởng Trương Quốc Cường nộp 1,8 tỷ khắc phục, tội có giảm?

Ngày 8/1, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Ông Cường bị truy tố theo quy định tại Điều 285, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 1999, khung phạt tối đa 12 năm tù. Theo cơ quan tố tụng, trong quá trình điều tra, Trương Quốc Cường không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, ông Cường có thái độ ăn năn hối lỗi, nhờ gia đình nộp tiền 1,8 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại do không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ra. Việc cơ quan tiến hành tố tụng xác định bị can Trương Quốc Cường đã ăn năn hối hận và nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả có thể coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có trong vụ án. Có thể xác định ông Trương Quốc Cường là: “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS). Viện kiểm sát cho rằng, bị can Trương Quốc Cường có nhiều thành tích trong công tác, đều có bệnh phải điều trị tại Bệnh viện và đã nộp hồ sơ bệnh án cho cơ quan tố tụng… do vậy, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị can này khi lượng hình. Theo cáo trạng, trong vụ án này, từ năm 2008 đến 2014, Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế, là người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược. Viện kiểm sát cáo buộc, ông Trương Quốc Cường khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, được ủy quyền điều hành Hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao; đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện, dẫn đến 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu, điều trị cho người bệnh tại Việt Nam, có giá trị hơn 148 tỷ đồng. Mặc dù nhận được nhiều thông tin phản ánh thuốc Health 2000 Canada không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng ông Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy, khiến các cơ sở y tế sử dụng số thuốc giả điều trị cho người bệnh, với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng. Sau khi nhận thông tin từ Cơ quan Điều tra Canada, ông Cường tiếp tục nhận được công văn từ một đơn vị của Bộ Công an, nhắc đến việc lực lượng chức năng đang điều tra những dấu hiệu sai phạm của vụ án thuốc giả do công ty Health 2000 Canada sản xuất. Với những cảnh báo như vậy, ông Cường đã có công văn gửi Tổng Cục Hải quan đề nghị tạm dừng nhập khẩu thuốc do Health 2000 Canada sản xuất hoặc cung cấp vào Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trương Quốc Cường đã không đình chỉ lưu hành thuốc. "Bị can Trương Quốc Cường thừa nhận đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu Cục Quản lý Dược, để cấp dưới có nhiều hành vi sai phạm trong việc tổ chức thẩm định hồ sơ, kết luận biên bản đề nghị cấp số đăng ký thuốc; cùng với các thành viên Hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký cho 7 loại thuốc Health 2000 Canada trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp. Đối với việc không đình chỉ lưu hành thuốc khi có thông tin nghi ngờ là không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại thời điểm năm 2014, bị can nhận thức là chưa có đủ điều kiện để quyết định đình chỉ lưu hành. Bị can nhận thấy việc không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ là chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và ăn năn về hậu quả xảy ra", cáo trạng nêu rõ. Quá trình điều tra, bị can Trương Quốc Cường không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Trong giai đoạn truy tố, bị can Trương Quốc Cường thừa nhận đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu Cục Quản lý Dược, để cấp dưới có nhiều hành vi sai phạm trong việc tổ chức thẩm định hồ sơ, kết luận biên bản đề nghị cấp số đăng ký thuốc; cùng với các thành viên Hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký cho 7 loại thuốc Health 2000 Canada trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp. Đối với việc không đình chỉ lưu hành thuốc có thông tin nghi ngờ là không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại thời điểm năm 2014, bị can Cường cho rằng chưa có đủ điều kiện để quyết định đình chỉ lưu hành. Tuy nhiên, đến nay bị can Cường nhận thấy việc không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ là chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao và ăn năn về hậu quả xảy ra. Bị can Trương Quốc Cường đã nhờ gia đình nộp tiền khắc phục một phần hậu quả do hành vi không đình chỉ lưu hành thuốc gây ra. Ngày 31/12/2021, vợ bị can Trương Quốc Cường đã nộp số tiền 1,8 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án thành phố Hà Nội. >>> Mời độc giả xem thêm video Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố. Nguồn: PLO

