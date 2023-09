Thứ trưởng Lương Tam Quang được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Chiều 8/9, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ I (2023-2028) của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia diễn ra và biểu quyết dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ I (2023 – 2028). Theo đó, Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I gồm 28 đồng chí.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

08 đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội, gồm các đồng chí:

- Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực;

- Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

- Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel;

- Tô Dũng Thái, Chủ tịch Tập đoàn VNPT;

- Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT;

- Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nêu rõ, tình hình an toàn, an ninh mạng thời gian qua diễn biến phức tạp, trong bối cảnh cách mạng khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, trong khi sự phát triển trong nước chưa theo kịp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trên lĩnh vực an ninh mạng diễn ra gay gắt, quyết liệt hơn, tác động sâu sắc tới tình hình an ninh chính trị toàn cầu, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia trên không gian mạng.

Để giải quyết được những thách thức này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, chỉ cơ quan nhà nước là chưa đủ, phải có sự chung tay, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Do đó, vấn đề đặt ra là tập trung xây dựng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp để an ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thực sự trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Và việc giải quyết được các vấn đề về nguy cơ, thách thức từ không gian mạng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lớn mạnh, chiếm lĩnh thị trường, thúc đẩy làm chủ, tự chủ được sản phẩm, dịch vụ, công nghệ an ninh mạng.

An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phải là động lực tạo ra tăng trưởng kinh tế của đất nước...