Trang Nemo bị án 9 tháng tù, lật lại phát ngôn gây sốc

Ngày 8/9, TAND TP NHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo, 1992) cùng Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong phần bào chữa của mình, bị cáo Trang trình bày: "Tôi phạm tội lần đầu, còn có con nhỏ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác nhưng bị xử vậy có phải quá khắt khe không? Nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi. Tôi đi tù để được gì, tôi đi tù thì làm sao tôi sửa chữa?''. Trang còn nói thêm: "Bà Khanh thái độ như nào ai cũng thấy hết. Bị cáo giật khẩu trang mà cho bị cáo đi tù. Người ta phạm tội nhiều lần còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật còn bị cáo thì không". Cuối cùng, HĐXX vẫn giữ nguyên bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên, phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù; bị cáo Phan Hoài Nam 1 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 16/6/2023, trả lời HĐXX, bị cáo Hương Trang thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Trang khai không biết chị My và Khanh là ai. Do chị My sử dụng hình ảnh của Trang để quảng cáo bán hàng online nên đã hẹn đến cửa hàng để xin lỗi. Tuy nhiên, tại đây có sự xuất hiện của chị Phạm Lệ Khanh. "Chị Khanh đến cửa hàng của bị cáo và nói với My "nếu không sai không việc gì phải xin lỗi". Lúc này, bị cáo hỏi Khanh có mua hàng không, nếu không mua hàng, không liên quan đến vụ việc thì mời ra ngoài. Bị cáo có lao tới kéo khẩu trang của chị Khanh ra. Lúc này các nhân viên của bị cáo nhào vào đánh chị Khanh", Trang cho biết. Trang Nemo cũng cho rằng, sự việc xảy ra do Phạm Lệ Khanh chửi tục. Trang trình bày, bị cáo hỏi Khanh "chị là ai", Khanh bảo "chị là xã hội" nên bị cáo giật khẩu trang để xem mặt. Bị cáo thấy Quy đánh chị Khanh, lúc đó bị cáo không can ngăn do sự việc xảy ra quá nhanh. "Khi sự việc xảy ra bị cáo đang livestream. Bị cáo livestream để mọi người biết bị cáo không bán hàng như vậy", Trang nói và cho rằng nếu lúc đó cư xử nhỏ nhẹ hơn thì sự việc đã khác. Việc kéo khẩu trang chị Khanh là không đúng, đây là hành động nhất thời. Còn trong phiên tòa ngày 16/11/2022, bị cáo Trang khai sự việc xảy ra là do bức xúc cá nhân. "Sự việc xảy ra đến hôm nay là điều không ai mong muốn. Tại phiên tòa, bị cáo mong muốn cả hai cùng giữ thái độ "dĩ hòa vi quý". Bị cáo mắc sai lầm, tại phiên tòa bị cáo xin gửi đến chị Khanh lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất", bị cáo Trang nói. Theo cáo trạng, Hương Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng. Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào. Sau đó, Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh. Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. Ngày 20/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

