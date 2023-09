Lạc lối trong mối tình vụng trộm, gã đàn ông gây tội ác kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, tối muộn ngày 15/9/2022, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra trên con phố Láng Hạ. Một nam thanh niên trẻ tuổi bị đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong, trong khi đó cô gái trẻ đi cùng nạn nhân bị nghi phạm khống chế, ép lên taxi rồi tháo chạy theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên. Danh tính nghi phạm nhanh chóng được làm rõ là Lê Văn Thức (30 tuổi, quê Lạng Sơn). Nạn nhân trong vụ án gồm N.Q.T. (28 tuổi, quê Hà Nội), chị N.T.T. (30 tuổi, quê Yên Bái). Tài xế chiếc taxi chở theo Thức và chị T. trốn chạy là Lê Tùng Lâm (27 tuổi, quê Thái Nguyên). Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm, gần chục cán bộ tinh nhuệ trực thuộc Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội được phân công lên đường truy bắt nghi phạm gây án. Nhận định điểm đến tiếp theo của Thức là địa bàn tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng trao đổi thông tin, triển khai công tác phối hợp với công an địa phương. Khi taxi chạy đến cầu Gia Bẩy (TP Thái Nguyên), Thức yêu cầu tài xế dừng xe, rồi dùng dao khống chế, đe dọa cô gái bước xuống. Tại đây, nghi phạm gọi điện cho anh rể và chị gái lái ô tô tới đón. Trước thái độ hung hãn của nghi phạm, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho "con tin", lực lượng chức năng không vội vàng lộ diện, đồng thời tìm cách liên hệ với chị gái, anh rể của Thức để phối hợp. Theo như hướng dẫn của công an, sau khi đón được Thức và chị T., người thân nghi phạm đã lái xe ô tô chạy lòng vòng và tìm cách khuyên can. Tuy vậy, Thức vẫn giữ thái độ hung hăng, luôn kề dao cạnh cổ chị T. để sẵn sàng gây án. Trên đường đi, Thức cho biết có ý định chạy lên biên giới rồi khống chế chị T. đưa sang Trung Quốc. Nắm bắt được thông tin trên, lực lượng chức năng lập tức bàn bạc kế hoạch vây bắt nghi phạm. Công an hướng dẫn anh rể, chị gái của Thức lấy cớ nhiên liệu gần cạn để có thể tạt vào một cây xăng trên đường. Và địa điểm được công an lựa chọn là một cây xăng tại đoạn đường vắng thuộc địa phận huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên). Một số trinh sát giàu kinh nghiệm được phân công cải trang thành nhân viên bán xăng, phần còn lại tiến hành mai phục vòng ngoài để sẵn sàng tiếp ứng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tới khoảng 6h ngày 16/9/2022, chiếc xe chở theo Thức và chị T. dừng lại cây xăng. Tại đây, người anh rể và chị gái nghi phạm bấm nút mở chốt 4 cánh cửa xe, rồi giả vờ đi xuống để nạp nhiên liệu. Lúc này Thức ở trong xe nhoài người lên ghế lái, lập tức trinh sát trong vai nhân viên cây xăng giật cánh cửa xe để lôi chị T. ra ngoài một cách an toàn. Trong tích tắc, lực lượng hỗ trợ vòng ngoài lao vào khống chế, bắt giữ nghi phạm. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ, Thức sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tại thị trấn Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn). Dù đã có vợ và 3 con, nhưng vào năm 2019, trong một lần đi làm ăn tại tỉnh Quảng Ninh, đối tượng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị T (cũng đã có chồng). Sau đó chị T. chuyển về Thái Nguyên sinh sống. Trong khoảng thời gian này, Thức lén lút qua lại với người tình. Cho tới đầu tháng 9/2022, đối tượng nghi ngờ chị T. có quan hệ tình cảm với anh N.Q.T (28 tuổi, quê Hà Nội – nạn nhân). Cơn ghen nổi lên, Thức nhiều lần tra hỏi người tình. Vì cho rằng mối quan hệ với Thức nếu kéo dài thêm sẽ không đi tới đâu, nên chị T. quyết định nói lời chia tay và chuyển xuống Hà Nội. Bực tức vì cho rằng người tình "cắm sừng" mình, Thức lên kế hoạch trả thù. Tối 15/9/2022, sau khi ăn cơm ở Thái Nguyên, Thức gọi cho Lê Tùng Lâm lái taxi đưa mình xuống Hà Nội để "đánh ghen". Khi di chuyển tới phố Láng Hạ, Thức tình cờ bắt gặp chị T. đang ngồi phía sau xe máy của bạn trai mới. Theo chỉ đạo của Thức, Lâm điều khiển ô tô bám đuôi xe máy anh Q.T. Đến trước số 22 Láng Hạ, Lâm tạt đầu, chặn xe nạn nhân. Thức sau đó xuống ô tô, dùng dao đâm tử vong anh Q.T., rồi ép bạn gái cũ lên taxi trốn chạy. Lúc đầu, khi xuống cầu Gia Bẩy (Thái Nguyên), Thức định sẽ giết bạn gái cũ, sau đó nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, Thức đã thay đổi suy nghĩ và liên lạc với người thân, đề nghị chở đi trốn sang biên giới. Với tội ác đã gây ra, tháng 3/2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Thức (30 tuổi, quê Lạng Sơn) mức án tử hình, tổng hình phạt của 2 tội danh "Giết người" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Về phía bị cáo Lê Tùng Lâm bị tuyên án 18 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

