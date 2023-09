Loạt phát ngôn gây sốc của Tổng giám đốc Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Mới đây, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội có thông báo về việc "giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người", đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, quê quán Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam. Theo đó, bà Vũ Thị Thúy đã có hành vi "Đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty CP đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, phạm vào khoản 4, Điều 174 BLHS - tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin đầu, Công ty Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch BĐS tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi BĐS). Các thủ tục tố tụng đang được cơ quan điều tra tiến hành theo quy định của pháp luật. Thời kỳ đầu kinh doanh, từng giới thiệu trong tay có khối tài sản BĐS trải dài khắp ba miền đất nước, điều hành doanh nghiệp với vốn điều lệ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng nhưng bà Vũ Thị Thuý - Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam lại là người phụ nữ kín tiếng, ít xuất hiện hay chia sẻ trên truyền thông. Năm 2021, trong một lần trả lời báo chí, khi nói về lý do mở công ty, bà Vũ Thị Thúy nói rằng: “Tôi mở công ty có 2 lý do. Thứ nhất là tôi luôn tâm niệm, hạnh phúc là chia sẻ. Khi mới bắt đầu kinh doanh, tôi nghĩ mình cố làm sao để có nhiều tiền lo cho cuộc sống gia đình, con cái. Nhưng khi mọi thứ đã đi vào ổn định, thì thứ tôi hướng đến lại cao hơn. Nếu như chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình, thì hơn 10 năm qua tôi tích lũy đủ rồi. Nhưng để giúp được nhiều người hơn nữa, thì tôi cần phải dấn thân vào một thử thách mới. Lý do thứ hai khiến tôi quyết định mở công ty, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để các con tự hào, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp để khi trưởng thành các con sẽ tiếp tục noi theo”. “Khi tôi mở Công ty Nhật Nam và nhận được sự tư vấn, tôi chọn mô hình góp vốn hợp tác kinh doanh. Sở dĩ tôi chọn mô hình đó là vì tôi cho rằng muốn kinh doanh hiệu quả thì bạn cần có cộng đồng. Công ty nào xây dựng được cộng đồng lớn mạnh và trung thành, công ty đó nắm đến 80% thành công. 20% còn lại theo tôi phụ thuộc vào 2 yếu tố: Tôi phải có sản phẩm có khả năng sinh lời cao và phải giữ được lòng tin của cộng đồng khách hàng để họ yên tâm đồng hành với tôi, nói nôm na là giữ chữ “Tín”. Muốn giữ được chữ “Tín” thì tôi phải nói được làm được”, bà Vũ Thị Thúy từng nói. Đáng chú ý, trước khi bị tạm giữ, nữ Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam từng có nhiều phát ngôn gây sốc. "Nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam, tôi cam kết sẽ không bị mất", là một trong những phát ngôn của bà Vũ Thị Thúy khiến không ít nhà đầu tư dù biết đầu tư lãi cao, rủi ro cao nhưng vẫn bỏ tiền vào đầu tư vì tin vào lời hứa này. Tại một buổi đối thoại với nhà đầu tư, theo video lan truyền trên mạng xã hội facebook, nhiều người tỏ ra bức xúc trước tiến độ chậm thanh toán tiền lãi và yêu cầu Công ty Nhật Nam phải tất toán hợp đồng. Bà Vũ Thị Thúy cho rằng, các nhà đầu tư cần phải làm việc riêng với bộ phận pháp chế của công ty. Khi nhà đầu tư không đồng tình đề nghị bà Thúy với vai trò người đại diện pháp luật phải đưa ra câu trả lời. Khi đó bà Thúy đáp lại: “Chú ơi, chú im mồm đi ạ”. Nhà đầu tư phản ứng: “Chú không im mồm, cháu không được phép nói như vậy". Thậm chí khi nhà đầu nói về việc đi vay lãi ngày để trả lãi ngân hàng, bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty ty Nhật Nam lại nói rằng: "Tôi chưa bao giờ bảo ai đi vay ngân hàng đầu tư tôi. Càng không bao giờ bảo ai khuyến khích đi vay tiền đầu tư nên đừng bao giờ nói với tôi lý do đấy". Ở một buổi làm việc khác với nhà đầu tư, bà Vũ Thị Thúy ngồi bàn chủ tọa, cũng từ chối trả lời câu hỏi của nhà đầu tư. Bà Thúy nói: "Anh chị photo hợp đồng gửi về công ty, để công ty xem xét, giải quyết từng trường hợp khác nhau. Nếu các anh chị cảm thấy buổi trò chuyện hôm nay không tìm được tiếng nói chung thì cứ ra tòa. Tôi đối diện với các anh chị tại tòa". Bà Thúy nói rồi rời đi trong tiếng vỗ tay của nhà đầu tư. >>> Mời độc giả xem thêm video CEO BĐS Nhật Nam bị tạm giữ và động thái lạ của ca sĩ Khánh Phương:

