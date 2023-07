Thu giữ gần 200 bình khí cười trong khu tập thể Bộ Công an

Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội cho biết, tối 28/7, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân kiểm tra đột xuất căn nhà số 21 thuộc khu tập thể X16 - Bộ Công an (ngõ 93 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân).

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng bình khí N20 trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Quốc Anh (SN 1990, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đang sang chiết khí N2O (khí cười) từ các bình 40 kg sang các bình 5 kg và 10 kg để đi giao cho khách. Quốc Anh sử dụng 136 bình khí N20 có trọng lượng 5 kg, 10 kg và 51 bình khí N20 có trọng lượng 40 kg để san chiết. Theo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội, đây là vụ thu giữ số lượng bình khí N2O trái phép lớn nhất từ đầu năm đến nay do đơn vị phát hiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều vali, ba lô loại lớn, đồng phục của các hãng xe công nghệ... là vật dụng được nhóm đối tượng ngụy trang tinh vi cho các bình khí cười bên trong, sau đó đem đi giao hàng. Số bình khí N2O này chủ yếu được bán cho các đối tượng sử dụng tại nhà riêng trên địa bàn TP Hà Nội thông qua mạng xã hội. Giá trung bình được Trần Quốc Anh giao bán từ 300.000 đến 500.000 đồng/bình 5-10 kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Quốc Anh không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp, cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tang vật, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý đối tượng liên quan.