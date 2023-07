Hà Nội: Khởi tố cặp đôi trộm cắp tài sản tại chợ đêm phố cổ

Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Được (SN 1980; HKTT: Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên) và Vũ Quang Khánh (SN:1977; HKTT: Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, tối ngày 15/7/2023, Đặng Thị Được cùng Vũ Quang Khánh đi đến tuyến phố Chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân với mục đích trộm cắp tài sản. Đến khoảng 20h cùng ngày, khi đến quầy bán túi xách trước số nhà 21 Hàng Đường, Được và Khánh thấy 1 nữ du khách nước ngoài có đeo túi xách bên vai trái đang xem hàng.

Lợi dụng lúc đông người, Khánh đứng ngoài cảnh giới còn Được tiến đến áp sát và móc trộm 1 chiếc iPhone 14 Pro max trong túi xách của nữ du khách trên. Sau đó, cả hai đối tượng cùng tẩu thoát. Lúc này Tổ công tác của Công an phường Hàng Đào đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện sự việc. Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ Được và Khánh cùng vật chứng đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua xác minh, đối tượng Được đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, còn Khánh có 3 tiền án về tội Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản tại chợ đêm phố cổ theo quy định của pháp luật.