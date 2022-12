Hải Phòng: Thưởng lực lượng phá án ma túy tại D.O.M CLUB

Sáng 6/12 tại trụ sở Công an thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Trưởng ban Ban Chỉ đạo 799 thành phố biểu dương, khen thưởng thành tích trong đấu tranh, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy vào ngày 19/11/2022 tại Vũ trường Hoàng Gia ( D.O.M CLUB ) của Công an thành phố.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 23h45’ ngày 19/11/2022, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố đấu tranh, triệt phá tụ điểm tổ chức trái phép chất ma túy tại Vũ trường Hoàng Gia (D.O.M Club), địa chỉ: Số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thời điểm triệt phá, trong vũ trường có 386 đối tượng (trong đó có 78 nhân viên), nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra, khám xét, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều chất nghi là ma túy và tang vật có liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép ma túy; bình, bóng chứa khí N2O (“khí cười”)… trong vũ trường và 153 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Căn cứ vào tài liệu ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 24 đối tượng về hành vi Tổ chức sử dụng, Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng Công an thành phố trong việc triệt xóa được tụ điểm phức tạp về ma túy. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự nhạy bén và sáng tạo trong sử dụng các biện pháp công tác nghiệp vụ, quá trình bắt giữ các đối tượng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia.

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia chuyên án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ mong muốn, thời gian tới lực lượng Công an thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, lập thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng là điểm đến an toàn của các Nhà đầu tư.

Trước mắt, Công an thành phố tiếp tục ra quân trấn áp các loại tội phạm để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui đón Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, đặc biệt là đấu tranh hiệu quả với các hành vi đánh bạc, cá độ trong mùa World Cup 2022.

Phó Chủ tịch TP cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ chặt chẽ, đúng thủ tục pháp lý để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các lực lượng Công an thành phố, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân; khen và tặng tiền thưởng 200 triệu đồng cho 07 đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia chuyên án.

