Thông tin mới nhất vụ khởi tố nguyên phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh sàm sở bé gái trong thang máy.

Ngày 29/4, Văn phòng Đoàn luật sư TP Đà Nẵng xác nhận, cơ quan này đã nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP HCM), đề nghị đoàn luật sư có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông(61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng). Theo đó, lý do kỷ luật do ông Linh đã bị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.