Thợ sửa xe tự chế súng bắn vỡ hàng loạt kính KĐT Hoàng Huy

Ngày 29/3, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa làm rõ kẻ bắn súng gây vỡ hàng loạt cửa kính tại Khu đô thị Hoàng Huy Riverside (phường Thượng Lý) là ông Nguyễn Văn H. (sinh năm 1952, ở số 5 đường Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng).



Tại cơ quan công an, ông H. khai bản thân đang là thợ sửa chữa xe đạp. Do có sở thích với súng nên đã tự chế súng cao su bắn đạn bi sắt. Thỉnh thoảng ông Nguyễn Văn H. có lên tầng 3 của nhà mình dùng súng cao su bắn đạn bi ngắm bắn về phía biển báo giao thông phía dưới đường Hùng Vương hoặc ngắm bắn vào các lá cây phía trước mặt.

Khẩu súng bị thu giữ.

Do đó, nhiều khả năng ô cửa kính của một số nhà phía bên khu đô thị Hoàng Huy, phường Thượng Lý bị vỡ là do đạn bi sắt bay lạc .

Ông Nguyễn Văn H. đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế sử dụng theo cơ chế lực nén của hơi cồn. Ông H. khai đã tự chế khẩu súng này vào khoảng năm 2021, sau đó sử dụng khoảng 1 tháng thì súng hỏng nên thời gian gần đây, ông H. đã tự chế ra súng cao su bắn đạn bi sắt để sử dụng.

Sau khi nghe thông tin cơ quan Công an đang tìm người bắn đạn bi sắt về phía KĐT Hoàng Huy nên ông H. đã vứt súng cao su đi.

Trước đó, tại KĐT Hoàng Huy Riverside (thuộc địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) đã xảy ra sự việc một số nhà của các hộ dân bị vỡ kính.

Cụ thể, vào 21h22 ngày 15/3, tại nhà của anh V.Đ.H. (SN 1976, tại số LK02-04, KĐT Hoàng Huy Riverside bị vỡ cửa kính tầng 5 (kích thước 1m8 x 0,8m). Đến khoảng 8h ngày 23/3, tại nhà của chị N.T.N (SN 1989, tại số OH01-01) bị vỡ cửa kính tầng 1 (kích thước 2m3 x 1m).

Tiếp đó, vào khoảng 17h ngày 24/3, tại nhà của anh T.Đ.T. (SN 1989, tại số OH11-01 KĐT Hoàng Huy Riverside) bị vỡ cửa sổ kính tầng 3 (kích thước 07 x 0,7m), tại khu vực phía ngoài cửa sổ có thu được 1 viên bi sắt đường kính khoảng 0,3 cm.

Hàng loạt cửa kính bị vỡ.

Rà soát khu vực xung quanh, lực lượng Công an phát hiện trên các biển báo giao thông ở vỉa hè đường Hùng Vương và biển báo trên tuyến đường sắt gần đó có nhiều vết thủng, nghi do bi sắt bắn vào.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hồng Bàng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Thượng Lý xác minh, làm rõ.

Khi làm việc với chủ các căn hộ bị vỡ của kính đều cung cấp việc bị vỡ cửa kính là do súng bắn bi sắt gây ra nhưng do giá trị của tài sản bị thiệt hại không lớn nên chưa muốn trình báo với cơ quan Công an ngay khi vụ việc xảy ra.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, Công an quận xác định nổi lên đối tượng nghi vấn dùng súng bắn bi sắt gây ra các vết lõm trên các biển báo giao thông và làm vỡ một số ô cửa kính của các hộ dân tại khu đô thị Hoàng Huy là ông Nguyễn Văn H.

Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

