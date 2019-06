Thiếu úy công an lái xe tông chết 2 phụ nữ bị đình chỉ công tác

Chiều 11/6, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Tiến Thành - phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với thiếu úy Vũ Minh Hoàng (SN 1994, công tác tại đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ TNGT khiến 2 phụ nữ tử vong, cháu bé 7 tháng tuổi bị thương vào chiều ngày 31/5 trên địa bàn xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 31/5, tại Km35 +200, QL 217 đoạn qua xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe máy mang BKS 36M9 - 2515 do bà Trịnh Thị Liên (SN 1968, quê ở xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chở chị Nguyễn Thị Thủy và bé trai 7 tháng tuổi (người cùng thôn) lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe ô tô Ford Ecosport biển số 36A- 268.15 đi theo hướng ngược lại tông thẳng vào.

Hậu quả làm chị Liên và chị Thủy tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng. Chiếc xe ô tô trên do thiếu úy công an Vũ Minh Hoàng điều khiển. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thiếu úy Vũ Minh Hoàng đã đến cơ quan công an khai báo.