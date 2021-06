Thiếu nữ tâm thần chết trong lớp học khóa trái cửa... xử lý sao?

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kuêh, H.Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cháu H.N. Niê (SN 2004, ngụ buôn Wing, xã Ea Kuêh) bị bệnh tâm thần từ nhỏ và từng rất nhiều lần lên trường chơi.

Ngày 28/5, trường tổ chức lễ tổng kết và em H.N có lên trường chơi rồi trốn trong một phòng học của trường, do bảo vệ nhà trường không biết nên đã khóa cửa bên ngoài lại.

Đến sáng 19/6, giáo viên của trường đến dọn vệ sinh thì mới phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi trong lớp học và đã đến giai đoạn phân hủy.

“Do phòng học này ở xa so với khu vực hành chính của trường, trường từng có tổ chức tập huấn hè nhưng không phát hiện ra. Nhà trường có lắp nhiều camera an ninh nên bảo vệ trường chỉ chú trọng những khu vực có máy móc, trang thiết bị và các phòng học, còn nơi xảy ra vụ việc chỉ có bàn ghế nên không đi kiểm tra. Ngoài ra, khi cháu H.N mất tích, người nhà của cháu H.N cũng từng lên trường tìm nhưng cũng không tới phòng học này” - vị lãnh đạo này thông tin trên tờ Công an TP.HCM.