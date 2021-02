Bắt 1 thanh niên liên quan đến nữ sinh lớp 10 tử vong bất thường

Ngày 24/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ liên quan tới vụ án nữ sinh lớp 10 tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Lý Nhân. Trước đó, vào chiều cùng ngày, người dân tại thôn Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh lớp 10 tại một nhà dân. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Lý Nhân phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thông tin ban đầu được biết, nạn nhân sinh năm 2005 (quê huyện Bình Lục, Hà Nam), hiện đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Vị lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân cho biết, một nghi phạm 22 tuổi đã bị bắt. Tính chất vụ án được xác định nghiêm trọng nên hồ sơ được chuyển lên công an tỉnh Hà Nam. Hiện vụ bắt nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ sinh lớp 10 đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể 3 nữ sinh dưới suối. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

