Thiếu nữ bị bạn trai mới quen xâm hại khi đang trên đường về

Chiều 29/4, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Đặng Như Hoàng (SN 1991, trú tại xóm 1, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/4, chị M.Th.H. (SN 2000, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được một nam thanh niên mới quen đưa về phòng trọ.





Khi đi từ đường Hải Thượng Lãn Ông về xã Hưng Lộc (TP.Vinh), Hoàng dùng vũ lực, uy hiếp ép chị H. vào khu vực nghĩa trang rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. hoang mang, lo lắng. Đến ngày 21/4, chị H. đã làm đơn trình báo cơ quan công an TP Vinh.

Nhận được tin báo, Công an TP.Vinh đã vào cuộc xác minh điều tra làm rõ. Bằng các nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Đặng Như Hoàng là kẻ hiếp dâm chị H.