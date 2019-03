Mẹ chết đứng khi nghe con gái 10 tuổi kể chuyện bị cha xâm hại

Nhân lúc người thân không có ai ở nhà, Tánh đã dùng vũ lực khống chế con gái ruột, mới 10 tuổi, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra.

Ngày 29/3, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ đối tượng là Trần Thiện Tánh (SN 1978, HKTT tại 134 khóm 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) trú tại ấp Tây, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là cháu Trần Thị T.T (SN 2009) con ruột của Tánh. Ngày 23/3, nhân lúc người thân không có ai ở nhà, Tánh đã dùng vũ lực khống chế con gái ruột của mình rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã đe dọa con gái không được nói với ai, nếu không sẽ bị gã đánh đòn.

Ảnh minh họa.

Khoảng 14h00, ngày 25/3, phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ, mẹ cháu bé đã gặng hỏi nguyên nhân thì được con kể lại chuyện bị cha bắt ép làm chuyện người lớn. Ngay sau đó, người mẹ đã đưa cháu tới công an huyện Cần Giuộc tố cáo.

Liên quan đến sự việc này, Phó Chủ tịch Hội LHPN Long An cho biết thêm, gia đình cháu Trần Thị T.T có hộ khẩu ở Đồng Tháp, nhưng vừa chuyển đến một nhà trọ trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Long An khoảng 20 ngày nay, chưa đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, mẹ con cháu bé đã rời khỏi địa phương chuyển về TP.HCM sinh sống.

Còn về đối tượng Trần Thiện Tánh sau khi bị bắt, hồ sơ được chuyển về công an tỉnh Long An thụ lý. Tại cơ quan điều tra Tánh khai nhận, từ ngày 19/3 đến ngày 23/3 đã thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình 3 lần.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.