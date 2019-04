Tại tuyến phố Trần Nhật Duật (Hà Nội) các hãng xe du lịch chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa đều trong tình trạng quá tải. Du khách chờ xe để đi Sa Pa nghỉ lễ. Theo chị Trần Hạnh (giám đốc một Cty chuyên khai thác các tour du lịch Hà Nội – Sa Pa) cho biết: Từ khi tuyết xuất hiện ở Sa Pa, nhà xe đã huy động tăng cường thêm xe giường nằm cao cấp, xe ca bin, xe valentine để đảm bảo nhu cầu đi đi Sa Pa ngắm tuyết cho người nhưng không đáp ứng đủ chỗ. Những khách sạn khu trung tâm Sapa đều kín phòng. Từ ngày 28/4 đến nay mỗi ngày nhà xe chạy 15 chuyến xe gường nằm lên Sa Pa đều luôn kín khách. Để có vé khách đã phải đặt qua phần mềm trước đó". Nghe tin dự báo thời tiết, nhiệt độ tại Sa Pa sẽ giảm mạnh, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 thì ở đỉnh Fansipan, Sa Pa, mức nhiệt độ đang ở 13 độ C

Du khách tiếp tục đổ dồn về Sa Pa tận hưởng tiết trời 'đông giữa hè' - ảnh 5

...trong đêm, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan có thể xuống tới 4 độ C và tiếp tục giảm trong những ngày tới nếu trời có mưa nên trong tối ngày 29/4, hàng nghìn du khách từ Hà Nội và các tỉnh miền xuôi như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình… đã đổ xô đến Sa Pa, đa số là thanh niên, để mong muốn được một kỳ nghỉ lễ mát mẻ, đỡ oi bực, ngột ngạt. Tối 29/4, nhiều du khách nước ngoài cũng bắt đầu chuyến du lịch khám phá Sa Pa. Nhiều người đưa cả gia đình đi du lịch Sa Pa dịp ngỉ lễ. "Đọc báo chúng tôi được biết khí hâụ trên Sa Pa hiện rất lạnh, nhiều chỗ có 10 độ C nên gia đình quyết định lên nghỉ lễ để tận hưởng cảm giác "mùa đông giữa mùa hè". Cháu bé khóc thét lên khi thấy cảnh chen chúc, đông người lúc chờ xe. Do lượng khách đến Sa Pa tăng đột biến nên dẫn đến tình trạng các khách sạn hết phòng nghỉ. Nhà hàng quá tải. Anh Hoàng Xuân Doanh, chủ trang fan page Review Sapa 3.0 cho biết: “Dịp nghỉ lễ, hàng trăm người đăng lên diễn đàn hỏi nhà nghỉ, khách sạn nào ở Sa Pa còn phòng bởi khi gọi số hotline các khách sạn đều đã cháy phòng. Hiện các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa hầu như đã kín phòng đặt trước. Dọc Sa Pa các nơi lưu trú đều treo biển “Hết phòng nghỉ” từ tối ngày 28/4 đến ngày hôm nay”. Lượng du khách đổ về quá đông khiến các bản du lịch Sa Pa quá tải. Ảnh: Chen nhau xuống thăm bản Cát Cát. Hàng nghìn người đã đổ về Sa Pa (Lào Cai), chờ mua vé cáp treo lên Fansipan tham quan 'nóc nhà' Đông Dương. Được biết, hiện tại, Sa Pa có gần 600 khách sạn, nhà nghỉ với khoảng hơn 6.000 phòng , đáp ứng cho khoảng 13 nghìn du khách nghỉ đêm. Trường hợp khách vượt quá khả năng trên sẽ phải san sẻ xuống các homestay tại các bản làng, cách thị trấn Sa Pa từ 8 đến 15 km.

