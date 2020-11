Thi thể nữ lìa đầu ở chung cư Quận 7: Camera an ninh lột mặt hung thủ?

Hiện, vụ thi thể nữ lìa đầu ở chung cư quận 7, TP HCM đang khiến dư luận xôn xao khi người phụ nữ này tử vong bất thường giống như một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, chiều 8/11, một số người dân sinh sống ở Blook B, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (phường Tân Hưng quận 7, TP.HCM) phát hiện 1 thi thể nữ giới ở khu vực giếng trời tầng 3 chung cư này. Mọi người lại gần kiểm tra thì thấy phần đầu và phần thi thể lìa nhau.

Theo thông tin ban đầu, cư dân phát hiện tại lầu 6 của chung cư cũng có nhiều máu, nên có thể nạn nhân tử vong nghi do rơi từ trên tầng cao xuống. Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát xác định thi thể là nữ giới, trên người chỉ mặc bộ đồ lót màu đen. Hiện, cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh để điều tra vụ án.

Hiện trường xảy ra vụ thi thể nữ lìa đầu ở chung cư quận 7.

Thực tế cho thấy, việc lắp đặt camera trong thời gian qua đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp cả cơ quan chức năng nhanh chóng triệt phá được nhiều vụ án lớn. Chỉ trong thời gian ngắn Công an đã bắt giữ một nghi phạm sát hại người phụ nữ bán dâm trong nhà nghỉ tại quận Thủ Đức, TP HCM.

Mới đây, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đến hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ. Qua trích xuất hình ảnh từ camera tại nhà nghỉ A.N và các tuyến đường, Công an đã nhận dạng được kẻ gây án nhưng hình ảnh khá mờ. Đối tượng sử dụng xe máy khi gây án không gắn BKS nên quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định và bắt giữ Hồ Thanh Linh (SN 1974, quê Vĩnh Long) tại tỉnh Bình Dương.

Cũng nhờ trích xuất camera mà cơ quan chức năng đã xác định hung thủ sát hại người phụ nữ đi đường. Vào cuối tháng 7/2020, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã có thông báo về việc truy bắt hung thủ ra tay sát hại khiến chị N.V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP. Vinh) tử vong tại khu vực chợ Cửa Bắc (phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An) vào sáng cùng ngày.

Từ thông tin người dân cung cấp và trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh hiện trường, bước đầu cơ quan công an đã xác định được hung thủ ra tay sát hại chị V.A. là Phan Công Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An).

Được biết, sau khi gây án, Cương đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave alpha màu trắng mang BKS 37K1-915.93 rời khỏi hiện trường và đi tự tử ngay sau đó. Theo cơ quan Công an, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hình ảnh đối tượng trích xuất camera của nhà người dân trong vụ sát hại người phụ nữ đi đường. Đây chỉ là số ít trong số các vụ án mà cơ quan Công an nhanh chóng điều tra ra hung thủ gây án nhờ camera an ninh. Một vụ án khác cực lớn gây trấn động dư luận khiến cho nhiều người chưa khỏi nguôi ngoai. Nhờ có camera mà góp phần cho cơ quan chức năng tìm ra hung thủ chặt xác cô gái bỏ vào vali ở Sông Hàn, Đà Nẵng. Sau khi phát hiện vụ việc vào sáng 7/2, nhà chức trách đã trích xuất các camera quanh cầu Trần Thị Lý để tìm chứng cứ và huy động lực lượng tìm kiếm các phần thi thể nạn nhân. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, Công an đã điều tra xác minh và bắt giữ nghi phạm Xiao Guiping (27 tuổi, quê Côn Minh, Trung Quốc). Quá 12h trưa cùng ngày, nghi phạm đã nhận tội. Cảnh sát xác định nạn nhân họ Bao (30 tuổi, quê ở Côn Minh, Trung Quốc). Người phụ nữ này bị sát hại do mâu thuẫn trong việc vay nợ. Quay lại vụ thi thể nữ lìa đầu ở chung cư quận 7, để tránh các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc diễn biến tử vong của cô gái này mọi người nên thận trọng và cân nhắc. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như trích xuất camera an ninh, xác định dấu vân tay... sẽ nhanh chóng có kết quả để xác định nguyên nhân tử vong của cô gái này cũng như kẻ thủ ác nếu đây là vụ án mạng. Hiện vụ thi thể nữ lìa đầu ở chung cư Quận 7 đang được điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Thi thể thiếu nữ ở căn nhà không người