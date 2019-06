Thêm một kẻ biến thái thủ dâm trên xe buýt bị bắt

Tối 26/6, một lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) bị bắt quả tang thủ dâm trên xe buýt.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26/6, nam thanh niên trên (khoảng 20 tuổi, mặc áo phông đen, quần cộc màu đen) lên tuyến xe buýt 01 (hướng đi từ Bến xe Gia Lâm đến Bến xe Yên Nghĩa) tại điểm dừng đỗ gần khu vực Trường Đại học Thủy Lợi.

Lúc này trên xe có nhiều hành khách, tuy nhiên, nam thanh niên này vẫn tiến đến gần phía sau ghế của 2 thiếu nữ, sau đó kẻ này lấy "của quý" ra để thủ dâm.

Nam thanh niên mặc áo phông đen, quần cộc màu đen bị hành khách phát hiện có hành động thủ dâm phía sau ghế ngồi của cô gái mặc áo trắng. (Ảnh: CTV)

Ngay khi đó, hành động "ghê tởm" của người này bị các hành khách phát hiện, liền tạm giữ kẻ biến thái và gọi điện cho cơ quan công an phường Thanh Xuân Trung.

Về sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết, do nơi xảy ra vụ việc ở phường Ngã Tư Sở (Đống Đa) nên đơn vị bàn giao vụ việc lại cho Công an phường sở tại xử lý.

Ngay trong tối 26/6, Công an quận Đống Đa cũng vào cuộc phối hợp với Công an phường Ngã Tư Sở để xử lý.

Trước đó vào khoảng 12h ngày 21/6, cũng trên tuyến xe buýt 01 (hướng đi từ Bến xe Yên Nghĩa đến Bến xe Gia Lâm) khi xe đi qua phố Hàng Đường ( Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều hành khách phát hiện một người đàn ông tên H. (SN 1981) đang đứng thủ dâm sau phía sau ghế ngồi của một nữ sinh.