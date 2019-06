Thủ dâm trên xe buýt, kẻ bệnh hoạn sẽ bị xử phạt thế nào?

thủ dâm trên xe buýt rồi xuất tinh lên người một nữ sinh cấp 2 đi cùng chuyến. Vừa qua, công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tạm giữ một người đàn ông 38 tuổi có hành virồi xuất tinh lên người một nữ sinh cấp 2 đi cùng chuyến.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.Đ.H (trú Hà Nội) bước đầu đã khai nhận hành vi thủ dâm nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ chưa hề động chạm đến nữ sinh. C ông an phường Hàng Mã đã phải cho nữ sinh cấp 2 về nhà vì em này còn quá hoảng sợ và chưa thể cung cấp thông tin.

Đây không phải là trường hợp hiếm hoi những hành động phô dâm xảy ra làm nhiều người hoang mang, lo lắng. Nhiều người cho rằng, những hành vi quấy rối, xâm hại tình dục nơi công cộng cần phải có chế tài xử phạt đích đáng cho những kẻ biến thái.

Người đàn ông có hành vi phô dâm trên xe buýt vào trưa ngày 21/6. Nêu quan điểm về vụ việc trên, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP luật sư Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư TP HCM) phân tích: "Theo Từ điển Tiếng Việt “dâm ô” là dâm dục một cách xấu xa, nhơ nhuốc. Tài liệu này cũng giải nghĩa 'dâm dục' là sự ham muốn thú nhục dục quá độ hoặc không chính đáng (Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt 2000, NXB Đà Nẵng, Tr.245.).

Theo Từ điển Hán Việt, 'dâm ô' xuất phát từ 'dâm' là dâm dục và 'ô' với ý nghĩa là bẩn, bẩn thỉu. Như vậy, 'dâm ô' là từ ghép mang tính chất khái quát với nghĩa là dâm dục bẩn thỉu".

Mời quý vị độc giả xem video: Tạm giữ người đàn ông thủ dâm trên xe buýt để xác minh hành vi dâm ô

Nguồn VTC

Bản tổng kết và hướng dẫn đường lối xét xử tội hiếp dâm và một số tội phạm khác về mặt tình dục số 329 – HS2 ngày 11/5/1967 của TANDTC hướng dẫn: “Dâm ô tức là có hành vi bỉ ổi đối với người khác, tuy không phải là hành vi giao cấu nhưng cũng nhằm thỏa mãn tình dục của mình hoặc khêu gợi bản năng tình dục của người đó (ví dụ như: dùng tay sờ mó hoặc kích thích bộ phận sinh dục, tác động dương vật vào những chỗ khác trong thân thể phụ nữ ngoài bộ phận sinh dục, hoặc chỉ quệt bên ngoài bộ phận sinh dục không có ý định ấn vào trong, ấn dương vật vào sau quần, cho xuất tinh vào sau quần, bắt nạn nhân sờ mó bộ phận sinh dục của mình…). Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNVngày 02/01/1998 của TANDTC, VKSNDTC và Bộ Nội vụ hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS hướng dẫn: “Hành vi dâm ô đối với trẻ em quy định tại Điều 202b là hành vi của người phạm tội, như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của trẻ em hoặc buộc trẻ em phải có hành vi như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của người đó hoặc của người khác nhưng không có việc giao cấu với trẻ em”. Luật sư Diệp Năng Bình cho biết kẻ biến thái có thể bị truy tố với khung cao nhất là 3 năm tù giam. Từ những phân tích dấu hiệu pháp lý trên, người đàn ông đi trên xe buýt là một người có đầy đủ năng lực hình sự, không bị tâm thần, hoàn toàn có khả năng kiểm soát hành vi của mình nhưng lại có biểu hiện biến thái rất rõ là thủ dâm trên xe buýt. Mặt khác, người này xuất tinh trên người của nữ sinh cấp 2. Chính nữ sinh đang ở độ tuổi thiếu niên là đối tượng để để kẻ biến tháithỏa mãn tình dục, đạt mục đích (xuất tinh). Hành vi này đã xâm phạm đến mối quan hệ liên quan đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường của người dưới 16 tuổi được pháp luật bảo vệ. Như vậy, căn cứ các hướng dẫn nêu trên đủ cơ sở để truy tố người đàn ông biến thái này tội dâm ô.

Cũng theo luật sư Diệp Năng Bình, t ội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Liên quan đến hành vi biến thái của đối tượng thủ dâm trên xe buýt ngày 21/6 vừa qua, luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng VP luật sư Giang Thanh - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng vụ việc này chỉ có thể xử phạt đối tượng theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội. Cụ thể: