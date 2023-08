Thêm 2 tuyến cao tốc thông xe dịp lễ 2/9

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý (BQL) dự án chỉ đạo nhà thầu hoàn thành các hạng mục tuyến đường chính và thông xe kỹ thuật cao tốc Quốc lộ (QL) 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu vào dịp 2-9. Đây là hai dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

QL45 - Nghi Sơn: Nhiều hạng mục đang hoàn thiện



Dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn khởi công từ tháng 7-2021, ở giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng mặt đường 16 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí điểm dừng. Sang giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc có sáu làn xe, nền đường 32 m, vận tốc thiết kế 100-120 km/giờ. Dự án được chuyển đổi từ phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công. Trên toàn tuyến cao tốc này có hai nút giao thông lên xuống gồm nút giao thông Vạn Thiện (Nông Cống) và nút giao thông Tân Trường (thị xã Nghi Sơn).

Cầu vượt hồ Yên Mỹ trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có chiều dài 995,8 m đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Ghi nhận của PV chiều 14-8, nhiều hạng mục của cao tốc QL45 - Nghi Sơn vẫn còn dang dở. Từ nút giao thông Vạn Thiện đến nút giao thông Tân Trường, nhiều hạng mục gồm thảm nhựa, biển báo, hệ thống đường điện, dải phân cách cứng, hệ thống chống lóa bằng kim loại… vẫn đang được hoàn thiện. Trên công trường, công nhân, máy móc, phương tiện được huy động tối đa để tiến hành thảm nhựa mặt cầu lần 2, cùng với đó là tiến hành lắp đặt các hệ thống điện, lan can cầu, biển báo cũng đang được gấp rút hoàn thiện theo đúng tiến độ đề ra.



Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc BQL dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn, cho biết: “Đến ngày 14-8, dự án đạt hơn 89% khối lượng công việc trên toàn tuyến. Hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo nhà thầu tăng ca, tăng kíp, máy móc, thiết bị, nhân sự, quyết tâm làm cả ngày lẫn đêm nhằm đảm bảo tiến độ đặt ra”.

Theo ông Quỳnh, hiện tuyến chính chưa hoàn thiện, vì thế hệ thống hàng rào bảo vệ, lan can trên tuyến đường khoảng 20 km đường gom dân sinh cũng chưa được triển khai. Sau khi hoàn thiện tuyến chính, đơn vị sẽ tiến hành lắp hệ thống hàng rào bảo vệ. Ông Quỳnh cũng cho biết do thời tiết mưa liên tục đã ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu sau khi thông tuyến sẽ rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ so với đi QL1A. Như vậy, sau khi thông tuyến cao tốc này thì từ Hà Nội về Nghệ An chỉ còn khoảng 3,5 giờ.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Sẵn sàng thông xe

Ngày 17-8, trên công trường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, các công nhân cũng đang hối hả thi công để kịp thông xe vào dịp lễ 2-9. Ghi nhận đoạn cao tốc dài gần 50 km đã cơ bản hoàn thành trải thảm nhựa và hộ lan. Hiện các biển báo hai bên cao tốc đã được dựng lên, tốc độ tối đa cho phép là 80 km/giờ.

Tại hầm Trường Vinh xuyên núi thông từ Thanh Hóa sang Nghệ An dài 450 m đã cơ bản hoàn thành. Gọi là hầm Trường Vinh vì đây là hầm nối cao tốc Bắc - Nam xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Hầm Trường Vinh do Tập đoàn Sơn Hải và Tập đoàn Đèo Cả thi công. Các công nhân cho biết họ đang hoàn tất các công đoạn cuối như lắp quạt thông gió, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống PCCC…

Tuy nhiên, tại các nút giao lên xuống cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ở xã Quỳnh Vinh và Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu) đều đang thi công dở dang. Còn đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu) đang được tập trung ốp taluy và đổ kè chống sạt lở hai bên cao tốc.

Ông Phạm Văn Minh, Phó Trưởng BQL dự án 6 (Bộ GTVT), cho biết để đảm bảo dự án thông xe đúng tiến độ vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, BQL dự án 6 đang cùng các nhà thầu nỗ lực ngày đêm gấp rút thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại của đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. “Thời tiết và vật liệu thi công thuận lợi, không ảnh hưởng đến tiến độ” - ông Minh nói.

Trả lời câu hỏi của PV về việc người dân đã được đi vào đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ngay khi thông xe kỹ thuật vào dịp lễ 2-9 hay chưa, ông Minh nói: “Chúng tôi được Bộ GTVT chỉ đạo phải hoàn thành thông xe vào ngày 2-9, còn về việc cho các phương tiện lưu thông là quyền của Bộ GTVT”.

Đảm bảo tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng

Các công nhân đang tiến hành lắp dải phân cách trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: ĐẮC LAM Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết khối lượng công việc để hoàn thành dự án thành phần QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu còn rất lớn.



Để đảm bảo thông tuyến đúng vào dịp lễ 2-9, ông Thắng yêu cầu các nhà thầu tập trung thi công, đảm bảo đúng tiến độ như cam kết, yêu cầu các nhà thầu phải bổ sung các thiết bị, thi công ba ca liên tục. Các nhà thầu chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện các đường gom, nút giao thông liên quan và hoàn thiện dự án, sớm đưa vào khai thác.

Ông Thắng yêu cầu các nhà thầu không được chậm trễ, tập trung mọi nguồn lực cho dự án và kiên quyết không được chậm tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.