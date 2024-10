Thầy giáo ở Bình Dương - yêu râu xanh trong trường học

Cơ quan CSĐT TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông V.D.L., giáo viên một trường THCS ở phường Dĩ An để điều tra về hành vi “ Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Theo cơ quan công an, ông L. là giáo viên phụ trách đội của một trường THCS. Trong quá trình công tác, ông này đã có nhiều lần dâm ô một nữ sinh lớp 6. Cụ thể, ông L. có hành vi sờ mó vào eo, ngực, bụng và vùng nhạy cảm của nữ sinh chứ không có ý định quan hệ tình dục. Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội được cho là của các phụ huynh có con em học tại trường THCS này chia sẻ thông tin tố cáo thầy giáo có hành vi xâm hại các nữ sinh. Người này bị tố dụ dỗ các nữ sinh đi hát karaoke, dẫn đi nhà nghỉ, gọi lên phòng làm việc cho xem phim nhạy cảm.... Các bài viết sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ, nhiều bình luận bức xúc trước hành vi nêu trên. 'Thầy giáo' dâm ô nhiều nam học sinh: Ngày 30/1, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện bắt khẩn cấp Hồ Công Tuấn (31 tuổi), 'thầy giáo' dâm ô nam học sinh nhiều lần. Theo Công an TP Đà Lạt, Tuấn có bằng cử nhân toán và tự mở lớp dạy thêm. Trong khoảng thời gian từ năm 2021, Tuấn nhận dạy thêm cháu L.N.Đ.G (15 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt) và đã nhiều lần dâm ô với cháu G. rồi chụp hình lưu lại. Ngoài ra, Tuấn còn nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô các nam sinh khác. Thầy giáo khai nhận dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học: Ngày 24/2/2023, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thầy giáo Nguyễn Văn H.N. (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An) - giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê, liên quan đến việc "đụng chạm" nhiều học sinh nữ trong trường. Tại cơ quan điều tra, thầy Nguyễn Văn H.N khai nhận đã nhiều lần sờ mó vào những bộ phận nhạy cảm của các em học sinh nữ. Thầy giáo dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Hải Dương: Ngày 11/7/2022, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhận được đơn của cháu H., SN 2007 và ông Th. là bố đẻ của cháu H. tố giác ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, giáo viên Trường THCS Lê Lợi) nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 nữ sinh trong các giờ học Ngữ văn trên lớp. Ngày 15/7/2022, công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Thầy giáo xâm hại học sinh lớp 5 ở Thái Bình: Ngày 4/5/2022, Công an huyện Tiền Hải ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Tám (SN 1978, trú tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Trước khi bị bắt giam, Tám là giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Long (xã Đông Long, huyện Tiền Hải). Theo gia đình, cháu N.D.A. (11 tuổi) nạn nhân bị xâm hại vào khoảng giữa tháng 4/2022. Sau đó, cháu A. có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ. Thầy chủ nhiệm dâm ô 4 học sinh tiểu học: Ngày 17/1/2022, Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hà Hoàng Tú (SN 1990, trú tại xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12/1/2022, Hà Hoàng Tú (giáo viên Trường Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn) đã có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của 3 cháu cùng sinh năm 2013 và là học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học số 2 Văn Lăng, điểm trường Bản Tèn do Tú làm chủ nhiệm. Thầy giáo dâm ô 4 nam sinh ở Tây Ninh bị tuyên án 8 năm tù giam: Ngày 5/11/2021, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án thầy giáo quan hệ tình dục và dâm ô nhiều nam sinh xảy ra tại Trường THCS Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). HĐXX đã tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982, giáo viên Trường THCS Phước Minh). Ngoài ra, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với 3 nam sinh khác cùng tại nhà riêng và tại phòng thí nghiệm sinh học của trường nhiều lần. >>> Mời độc giả xem thêm video: Chi cục trưởng Thủy lợi Lạng Sơn bị bắt vì dâm ô bé gái 5 tuổi.

