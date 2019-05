Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 có thai: Tin mới nhất về tâm lý nạn nhân

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai, nguyên giáo viên dạy môn Tin của Trường THCS Thượng Hà) có hành vi quan hệ tình dục với học sinh lớp 8 tên H. đang học tập tại trường này có bầu khiến dư luận bàng hoàng.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Bảo Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Việt Anh để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo Điều 145, Bộ Luật hình sự. Hơn 1 tuần trôi qua, tâm lý của em H. luôn không ổn định và sợ phải tiếp xúc với người ngoài.

Từ ngày xảy ra vụ việc, nữ sinh H. không đến trường và không tiếp xúc với người ngoài. Ảnh: Người Đưa Tin

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Đ.T.Đ - chị dâu H. buồn bã tâm sự: “Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, H. vẫn không nói năng gì, vẫn im lặng, gia đình có hỏi chuyện đến trường thì em bảo không đi học nữa, mặc dù thầy cô giáo đã đến động viên rất nhiều nhưng H. vẫn sợ. Sắp hết kì nghỉ lễ, mong là H. sẽ thay đổi ý định, vì gia đình cũng muốn H. quay trở lại trường”.

“Gia đình mấy hôm nay cũng đang chờ kết quả giám định, tôi có gọi cho phía công an nhưng vẫn chưa có kết quả AND, gia đình cũng sốt ruột lắm. Tuy nhiên có một số báo đã đăng lên là có kết quả giám định AND, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự gia đình tôi”, chị Đ. bức xúc nói.

Chị Đ. cũng cho biết thêm: “Từ khi vụ việc xảy ra đến giờ, bên phía gia đình thầy Anh chỉ duy nhất một lần đến xin lỗi và mong giải quyết về tình cảm, nhưng gia đình chúng tôi không đồng ý. Và không hề có thêm một lần nào nữa”.

Được biết, hoàn cảnh nhà nữ sinh H. hết sức đặc biệt, bố không nhận mặt con, mẹ bị khuyết tật câm và điếc, sức khỏe yếu, nhưng trớ trêu hơn là giấy tờ (chứng minh nhân dân, giấy khai sinh) người thân trong gia đình H. bị sai tên, mỗi giấy tờ là một tên, nên mỗi lần đưa mẹ H. đi khám ở các cơ sở y tế Nhà nước rất khó khăn và hầu như phải đi khám tư rất tốn tiền.

Ông bà ngoại cũng bị khuyết tật, ông tham gia kháng chiến, tuy nhiên sau khi về quê làm giấy tờ và cũng bị sai tên, đến bây giờ muốn làm chế độ cho ông cũng không được vì giấy tờ không có cái nào trùng khớp.

“H. là hy vọng của cả nhà, chồng tôi (anh trai H.) và tôi có khó khăn nhưng vẫn tạo điều kiện hết sức để H. đến trường, tôi có bảo H. thiếu tiền đóng học hay thiếu tiền mua quần áo đẹp thì cứ bảo với chị, chị cho”, chị Đ. nói.

Về phía nam thầy giáo, theo thông tin trên báo Infonet, Nguyễn Việt Anh khai nhận đã phát sinh tình cảm với học sinh là em H. - một trong số học sinh mình quản lý khi được phân công trực bán trú. Tất cả những lần quan hệ tình cảm đều diễn ra tại phòng trực bán trú hoặc tại phòng Tin học của trường sau khi hai bên có trao đổi qua tin nhắn điện thoại. Lần quan hệ cuối cùng vào đầu tháng 4/2019, trước khi sự việc bị phát giác.

''Nếu như được làm lại thì tôi sẽ không bao giờ dám lặp lại những hành vi gây tổn hại đến học sinh cũng như ảnh hưởng đến ngành giáo dục mà tôi đang theo đuổi", Nguyễn Việt Anh nói trong ân hận và cay đắng.

Còn về phía nhà trường, cô Lê Thị Kim Tân, Phó Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà số 2 thông tin: “Nhà trường đang tích cực động viên, trấn an và ổn định tinh thần cho em H. và động viên em tiếp tục quay trở lại trường học”.

Ông Trần Nhật Hải, Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà số 2 (Bảo Yên, Lào Cai) cho hay: “Chúng tôi đã cử người xuống nhà em H. hỏi thăm. Tâm lý của H. được nhà trường hết sức lưu tâm và bàn kĩ. Về phía nhà trường, chúng tôi đã đề ra các phương án cụ thể nhằm ổn định tâm lý để H. tiếp tục đến trường. Chúng tôi đã có biện pháp tuyên truyền đến tất cả các em học sinh để không có những bạn có thái độ khác với H. và H. đã đồng ý sẽ vẫn ở bán trú vì đường từ nhà tới trường học rất khó khăn, có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức để cử một giáo viên và luôn có nhân viên y tế túc trực trong các buổi tối”.

Hiện tại, vẫn chưa có kết quả kết quả ADN giữa thai nhi trong bụng nữ sinh H. và thầy giáo Nguyễn Việt Anh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.