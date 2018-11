Thầy giáo dạy võ bị tố hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi

Ngày 22/11, Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ thông tin tố cáo thầy giáo dạy võ hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi ở xã Văn Nhân (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).



Trước đó, ngày 18/11 anh T.V.C. (SN 1983, trú tại xã Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội) lên Công an huyện Phú Xuyên trình báo về việc con gái anh là cháu H. (SN 2005) vào đêm 6/11 bị đối tượng B. Đ. L. (SN 1984, trú tại thị trấn Phú Xuyên - là giáo viên dạy võ tại Trung tâm thể dục thao của huyện) chở đến một nhà nghỉ ở xã và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến sự việc, sáng ngày 22/11, trao đổi với PV lãnh đạo Công an xã Văn Nhân cho biết, gia đình không trình báo với địa phương mà gửi đơn xuống thẳng Công an huyện Phú Xuyên. Chính quyền địa phương chỉ nắm được thông tin khi công an huyện vào cuộc.

"Sáng 18/11 gia đình cháu bé làm đơn xuống công an huyện, đến chiều công an huyện về làm việc chúng mới biết được sự việc. Khi đó thì chúng tôi cũng xuống hiện trường vụ việc cùng lực lượng chức năng...", - vị lãnh đạo Công an xã Văn Nhân cho biết.

Theo lãnh đạo Công an xã Văn Nhân, người bị tố cáo hiếp dâm nữ sinh là giáo viên dạy ở Trung tâm thể dục thể thao của huyện Phú Xuyên. Người này đã có vợ và 2 con.

Hiện Công an huyện Phú Xuyên đang điều tra, làm rõ vụ việc.