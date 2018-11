Cận cảnh hiện trường vụ cháy khách sạn Moonview, Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy khách sạn Moonview (địa chỉ số 61 phố Hàng Than, quận Ba Đình, TP Hà Nội), trao đổi với PV, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đến gần 7h00 sáng nay thì ngọn lửa đã khống chế, không lan sang khu vực khác. Theo vị lãnh đạo Cảnh sát PCCC, đơn vị đã phải điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ tới hiện trường để giải cứu và hướng dẫn những người bị mắc kẹt bên trong ra phía ngoài. “Chúng tôi đã giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt bên trong vụ cháy và hướng dẫn 23 người khác thoát ra ngoài”, vị lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Ba Đình thông tin. Nhiều đồ đạc bên trong khách sạn Moonview bị lửa thiêu rụi, hư hỏng. Như Kiến Thức đã đưa tin, vụ cháy khách sạn ở phố cổ xảy ra vào khoảng 6h00 sáng cùng ngày. Một nhân chứng cho hay, đám cháy bùng phát ở tầng 9 là khu vực bếp ăn và nhà hàng của khách sạn Moonview. Thời điểm cháy hàng chục du khách nghỉ tại khách sạn Moonview, phần lớn là người nước ngoài.

Liên quan đến vụ cháy khách sạn Moonview (địa chỉ số 61 phố Hàng Than, quận Ba Đình, TP Hà Nội), trao đổi với PV, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đến gần 7h00 sáng nay thì ngọn lửa đã khống chế, không lan sang khu vực khác. Theo vị lãnh đạo Cảnh sát PCCC, đơn vị đã phải điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ tới hiện trường để giải cứu và hướng dẫn những người bị mắc kẹt bên trong ra phía ngoài. “Chúng tôi đã giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt bên trong vụ cháy và hướng dẫn 23 người khác thoát ra ngoài”, vị lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Ba Đình thông tin. Nhiều đồ đạc bên trong khách sạn Moonview bị lửa thiêu rụi, hư hỏng. Như Kiến Thức đã đưa tin, vụ cháy khách sạn ở phố cổ xảy ra vào khoảng 6h00 sáng cùng ngày. Một nhân chứng cho hay, đám cháy bùng phát ở tầng 9 là khu vực bếp ăn và nhà hàng của khách sạn Moonview. Thời điểm cháy hàng chục du khách nghỉ tại khách sạn Moonview, phần lớn là người nước ngoài.