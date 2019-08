Thầy chùa bạo hành bé trai 11 tuổi: Lai lịch “bất tín” của thầy Lương Việt Đức?

Công an huyện đang điều tra làm rõ



Trước đó, chị Võ Thị Hương, mẹ của cháu K. tố cáo sư thầy Thiện Lam (tên thường gọi là Lương Việt Đức) hành hạ, đánh đập dã man và có dấu hiệu xâm hại tình dục con trai mình.

Theo trình báo, vào ngày 10/6, qua giới thiệu của các sư cô thân thiết ở TP Phan Thiết, chị Hương đã gửi bé đến chùa của ông Đức ở thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để học khóa tu 3 tháng hè. Đến chiều 16/7, ông Đức bất ngờ gọi điện thoại yêu cầu gia đình cháu K. lên chùa đón con về với lý do bé K. hư hỏng, xem phim đồi trụy và làm hư một số thiết bị trong chùa.

Khi gặp con, chị Hương thấy khắp cơ thể con đầy thương tích, bầm tím từ mặt tới chân, nhiều vết sẹo chưa kịp lành. Do bị thầy dọa giết nếu rời khỏi chùa nên bé không dám theo mẹ về. Chị Hương phải nhờ Công an xã Hàm Chính vào can thiệp thì mới có thể đưa con trai ra khỏi chỗ tu học và chuyển bé lên bệnh viện huyện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau đầu, ói mửa.

Do vết thương nặng, bé K. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ngay trong đêm. Phải nằm điều trị đến 8 ngày, cháu K. mới xuất viện.

Theo lời chị Hương, sở dĩ bé K. bị ông Đức dùng ống nhựa và cán chổi lông gà đánh đập là do ông Đức bắt bé vào phòng riêng, yêu cầu xem phim sex, cởi hết quần áo cho thầy sờ mó dương vật. Do K. không xem và không làm theo nên bị đánh. Có lúc K. bị bắt quỳ và bị ông Đức đánh từ đầu tới chân trong 4 ngày liên tiếp.

Ông Lê Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ sở thờ tự của ông Đức chỉ là tự phát, lập tại gia đình, không phải chùa hay cơ sở tôn giáo.

Do việc xây dựng và hoạt động tôn giáo của ông Đức không được cấp thẩm quyền cho phép nên UBND xã đã nhiều lần mời làm việc buộc tháo dỡ phần xây dựng trái phép.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã quyết định trưng cầu giám định pháp y, xác định thương tích đối với cháu K. để điều tra, xử lý. Bước đầu, ông Đức thừa nhận có đánh đập bé K do em này hư hỏng, và phủ nhận việc xâm hại tình dục bé K theo như tố cáo.

Liên quan vụ việc trên, sáng 7/8, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã đến gặp 2 mẹ con chị Hương tại nhà riêng ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

