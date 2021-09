"Thành tích" bất hảo của GĐ Cty An Phú Quý giấu súng đạn, ma túy

Ngày 10/9, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án về ma túy, bắt đối tượng Lê Dũng Thái (sinh năm 1981, trú tại khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 04 túi nilon bên trong có rất nhiều viên nén (nghi là ma túy dạng MDMA (thuốc lắc) và 02 túi nilon chứa chất rắn (nghi là cần sa) có tổng khối lượng khoảng 30gam, 07 cục dạng sừng (nghi là sừng tê giác) có khối lượng 711,915gam, 02 xe ô tô (01 xe MERCEDES, 01 xe LEXUS 350), 01 khẩu súng, 25 viên đạn. Lê Dũng Thái là Giám đốc Công ty TNHH An Phú Quý, một trong những doanh nghiệp vận tải đường dài có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với hơn 50 phương tiện chạy dọc theo tuyến Bắc - Nam. Tuy nhiên, ẩn đằng sau "doanh nhân thành đạt", Lê Dũng Thái lại có quá khứ bất hảo, là đối tượng cộm cán, phức tạp, đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 02 tiền án về tội đánh bạc... Trước khi bị bắt, Lê Dũng Thái được nhiều người biết tới là "đại gia xứ Nghệ" với cuộc sống dư dả, sung túc. Chủ hãng xe An Phú Quý hường xuyên xuất hiện với những chiếc xế hộp sang trọng, thời trang, phụ kiện hàng hiệu, đắt tiền. Dưới "trướng" Lê Dũng Thái quy tụ một số đàn em có "máu mặt", sẵn sàng can thiệp, dọa dẫm những ai dám đứng ra thông tin, tố cáo về sai phạm trong hoạt động làm ăn của đối tượng. Lê Dũng Thái thường xuyên phát động những hoạt động từ thiện rồi truyền thông hình ảnh cá nhân rất hoành tráng trên một số phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc khéo léo che đậy cho những hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.Công ty An Phú Quý do Lê Dũng Thái làm Giám đốc thành lập tháng 3/2017 tại thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Công ty này có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành. Theo giới thiệu, Công ty này đã nhận rất nhiều giải thưởng thương hiệu truyền thông như Top 10 thương hiệu xuất sắc 3 miền năm 2018; Top 10 thương hiệu uy tín chất lượng năm 2018; Top 100 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt năm 2019, Hội doanh nghiệp doanh nhân, tư nhân tiêu biểu năm 2019... Trước đó, vào chiều ngày 7/9, ông Thái có đến trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên và được cho là có hành vi gây rối nên đã bị công an huyện Hưng Nguyên đưa về trụ sở lập biên bản xử lý. Sau đó cơ quan chức năng khám nhà ông Thái và phát hiện việc tàng trữ ma túy, súng đạn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Video: Đấu súng truy bắt tội phạm ma túy ở Lạng Sơn

