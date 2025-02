Thành phố Huế đón hơn 15 vạn lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Ngày 2/2, Sở Du lịch TP Huế cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, từ 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), lượng khách đến Huế ước đạt hơn 150.300 lượt, tăng gần 37% so với cùng kỳ nghỉ tết Giáp Thìn - 2024. Theo đó, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 69.000 lượt khách, tăng 81% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 81.300 lượt khách, tăng gần 13% so với cùng kỳ.

Du khách đến với Thành phố Huế. Ảnh: Xuân Đạt

Doanh thu từ du lịch ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 48,48% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đón hơn 71.100 lượt, tăng hơn 29% so với cùng kỳ nghỉ tết Giáp Thìn, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 33.500 lượt khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 37.700 lượt khách, tăng gần 57% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt 68%.

Cao điểm, thời gian từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, công suất phòng nhiều khách sạn cao sao đạt trên 80%, điển hình như khách sạn nghỉ dưỡng (KSND) Laguna Huế, KSND Làng Hành Hương, khách sạn TTC Imperial, khách sạn Vinpearl Melia Huế…

Theo Sở Du lịch, ước tính trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ (9 ngày), Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đón và phục vụ khoảng 112.500 lượt khách (67.500 lượt khách đến và 45.000 lượt khách đi) của gần 300 chuyến bay đến và đi. Trong thời gian này, Ga Huế ước đón khoảng 21.000 lượt (10.000 lượt khách đến và 11.000) lượt khách đi bằng phương tiện đường sắt.

Các hoạt động du lịch dịch vụ và lữ hành đầu năm có sự chuyển biến tích cực.

