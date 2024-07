Độc lạ Đà Lạt: Bán túi “không khí” tưởng đùa nhưng lại gây bão mạng

Một cửa hàng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bán túi không khí với giá 10.000 đồng. Nhiều người trẻ nhanh chóng đặt mua để "hít hà" không khí phố núi, làm quà tặng bạn bè. Trên mạng xã hội, các video trải nghiệm mùi hương của sản phẩm "không khí" Đà Lạt được quan tâm, khiến người xem bật cười. Lấy cảm hứng từ câu nói đùa "đi Đà Lạt nhớ mang không khí về" của nhiều người, cửa hàng in nhãn dán với nhiều loại không khí khác nhau như hồ Xuân Hương, dốc Nhà Bò, đồi chè Cấu Đất, hồ Tuyền Lâm, nhà ma Đà Lạt, thung lũng tình yêu… "Cái hay của sản phẩm là những câu từ được in trên nhãn. Ví dụ như thành phần của không khí hồ Xuân Hương gồm 0,5% nước hồ, 98,5% không khí ẩm và 1% sự mệt mỏi khi đạp vịt ra giữa hồ. Khách hàng có thể mua làm kỷ niệm sau chuyến đi hoặc mang tặng bạn bè và người thân. Khi nhận được món quà, người ở nhà sẽ thấy rất vui", chủ cửa hàng nói. Để tăng độ tin cậy, cửa hàng còn ghi hình lại quá trình thu thập không khí từ dốc Nhà Bò, hồ Xuân Hương hay thung lung tình yêu, kèm theo quy trình đóng gói tỉ mỉ. Theo chủ kinh doanh trên cho biết, túi không khí này không bán với mục đích thương mại. Đây chỉ là món quà kỷ niệm từ Đà Lạt, mang đến niềm vui cho người mua lẫn người được tặng và quảng bá tên tuổi của cửa hàng. Tổng tiền của túi khí, máy bơm hơi và nhãn dán rơi vào khoảng 5.000-6.000 đồng/túi, chưa kể tiền đóng hàng. Khi bán ra, cửa hàng chỉ lãi tiếng cười của khách hàng. Đầu tháng 7, khi Đà Lạt vào mùa mưa, cửa hàng nông sản này tiếp tục mở bán nước mưa đóng trong chai thủy tinh với giá 20.000 đồng/chai. Theo lời giới thiệu, thành phần gồm 100% nước mưa Đà Lạt nguyên chất, không pha trộn. Công dụng làm sạch tay và mặt để giảm thiểu tiền nước. So với túi không khí, chai thủy tinh thân thiện với môi trường, đặc biệt là có thể tái sử dụng để cắm hoa, trang trí và đựng nước.

Một cửa hàng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bán túi không khí với giá 10.000 đồng. Nhiều người trẻ nhanh chóng đặt mua để "hít hà" không khí phố núi, làm quà tặng bạn bè. Trên mạng xã hội, các video trải nghiệm mùi hương của sản phẩm "không khí" Đà Lạt được quan tâm, khiến người xem bật cười. Lấy cảm hứng từ câu nói đùa "đi Đà Lạt nhớ mang không khí về" của nhiều người, cửa hàng in nhãn dán với nhiều loại không khí khác nhau như hồ Xuân Hương, dốc Nhà Bò, đồi chè Cấu Đất, hồ Tuyền Lâm, nhà ma Đà Lạt, thung lũng tình yêu… "Cái hay của sản phẩm là những câu từ được in trên nhãn. Ví dụ như thành phần của không khí hồ Xuân Hương gồm 0,5% nước hồ, 98,5% không khí ẩm và 1% sự mệt mỏi khi đạp vịt ra giữa hồ. Khách hàng có thể mua làm kỷ niệm sau chuyến đi hoặc mang tặng bạn bè và người thân. Khi nhận được món quà, người ở nhà sẽ thấy rất vui", chủ cửa hàng nói. Để tăng độ tin cậy, cửa hàng còn ghi hình lại quá trình thu thập không khí từ dốc Nhà Bò, hồ Xuân Hương hay thung lung tình yêu, kèm theo quy trình đóng gói tỉ mỉ. Theo chủ kinh doanh trên cho biết, túi không khí này không bán với mục đích thương mại. Đây chỉ là món quà kỷ niệm từ Đà Lạt, mang đến niềm vui cho người mua lẫn người được tặng và quảng bá tên tuổi của cửa hàng. Tổng tiền của túi khí, máy bơm hơi và nhãn dán rơi vào khoảng 5.000-6.000 đồng/túi, chưa kể tiền đóng hàng. Khi bán ra, cửa hàng chỉ lãi tiếng cười của khách hàng. Đầu tháng 7, khi Đà Lạt vào mùa mưa, cửa hàng nông sản này tiếp tục mở bán nước mưa đóng trong chai thủy tinh với giá 20.000 đồng/chai. Theo lời giới thiệu, thành phần gồm 100% nước mưa Đà Lạt nguyên chất, không pha trộn. Công dụng làm sạch tay và mặt để giảm thiểu tiền nước. So với túi không khí, chai thủy tinh thân thiện với môi trường, đặc biệt là có thể tái sử dụng để cắm hoa, trang trí và đựng nước.