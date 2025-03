Bắt giữ “hotgirl” bị truy nã tội sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Hiền Trinh (SN 1997, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) khi người phụ nữ này vừa xuống máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.



Trước đó, ngày 5/2, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Hiền Trinh, khi bị khởi tố bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT xác định bị can Trinh đã bỏ trốn khỏi chỗ ở tại khu phố Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc vào ngày 12/7/2024.

“Hotgirl” Nguyễn Thị Hiền Trinh tại cơ quan CSĐT. Ảnh: NL.

Quá trình truy bắt, Cơ quan điều tra xác định đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Hiền Trinh đã trốn ra nước ngoài. Sau khi Công an cấp huyện giải thể, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Sau hơn 1 tuần theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/3 khi Nguyễn Thị Hiền Trinh từ nước ngoài vừa xuống máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, đang làm thủ tục thì bị các trinh sát tiếp cận bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

