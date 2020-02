Thanh niên vào trụ sở công an đâm chết dân phòng: Xích mích gì gây án?

Liên quan vụ việc một thanh niên bất ngờ cầm dao vào trụ sở công an đâm chết một dân phòng ở tỉnh Bình Dương, chiều ngày 12/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tuấn Anh (25 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.



Đáng chú ý chiều cùng ngày khi cảnh sát lấy lời khai tại cơ quan điều tra, Lê Tuấn Anh vẫn bình thường, không dương tính ma túy. Tuy nhiên, đối tượng này không chịu khai nhận hành vi gây án.

Trước đó, khoảng 21h tối ngày 11/2, một nam thanh niên cởi trần điều khiển xe máy xông vào trụ sở Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1985, ngụ TP Dĩ An) là dân phòng phường Đông Hòa đang trong ca trực ban nên đã ngăn đối tượng lại để hỏi lý do. Bất ngờ, đối tượng đã dùng dao đâm anh Nguyễn Thanh Phong.

Đối tượng Lê Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Bình Dương.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng sau đó bị lực lượng công an bắt giữ. Anh Phong được một số người bên trong trụ sở công an nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên tử vong ngay sau đó.

Đáng chú ý, một số đồng nghiệp anh Phong cho biết, nạn nhân là người sống hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, không hiểu sao đối tượng Tuấn Anh lại dùng dao đâm anh Phong tử vong. Từ đó, dư luận đặt giả thiết đối tượng Tuấn Anh nếu không có thù oán với nạn nhân thì có thể bị tâm thần, hoặc ngáo đá. Tuy nhiên nguyên nhân thế nào thì đối tượng này cũng phải bị trừng trị nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là một vụ giết người rất manh động của đối tượng Lê Tuấn Anh.

Hành vi của đối tượng Lê Tuấn Anh có sự chuẩn bị từ trước, mang theo hung khí nguy hiểm, hành động rất quyết liệt, gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Điều đó chứng tỏ có thể đối tượng này có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân hoặc với những người công tác ở đơn vị này.

Do đó, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ của sự việc, để có những căn cứ xử lý đối tượng này phù hợp với các quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, dù bất cứ nguyên nhân mâu thuẫn gì, hành vi dùng dao đâm chết người khác cũng là hành vi có tính chất côn đồ, không thể vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ mà ra tay sát hại người khác.

Bởi vậy, đối tượng Tuấn Anh sẽ bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp có căn cứ cho thấy có sự mâu thuẫn giữa đối tượng này và người bị hại, có thể áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng theo quy định tại điểm d) là: Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.... với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 30 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại điều 123 Bộ Luật hình sự về tội giết người.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Ngoài trách nhiệm hình sự phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình, đối tượng Tuấn Anh cũng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, bồi thường khoản nghĩa vụ cấp dưỡng mà người bị hại phải cấp dưỡng cho con chưa đủ 18 tuổi hoặc bố mẹ đã già không còn khả năng lao động.

Cùng với đó, đối tượng này còn phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân của người bị hại.

“Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm và xử lý các vấn đề có liên quan đến vụ án này. Cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh nguồn gốc hung khí và xác định vụ án có đồng phạm khác hay không để giải quyết vụ án một cách triệt để, công bằng, đúng pháp luật”, Luật sư Cường cho biết.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường,vụ án này sẽ là một bài học cho những thanh niên nông nổi, thiếu suy nghĩ, thiếu kỹ năng sống, có ý thức coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Chỉ vì một phút nóng nảy, thiếu kiểm soát hành vi mà đối tượng đã gây thiệt mạng cho người khác, bản thân phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể là án tử hình, gây đau thương, phẫn nộ cho nhiều người, đặc biệt là hai bên gia đình.

