Bốc đầu xe máy để đăng lên facebook "câu like", nhóm thanh niên bị phạt nặng

Trước đó, ngày 7/2, Báo Kiến Thức đăng tải video clip ghi lại sự việc tại một tuyến đường thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nội dung video ghi lại cảnh 4 thanh niên đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, bốc đầu gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc dư luận.Qua điều tra của cơ quan Công an, Trần Hồng Khiêm (SN 2001, ở khu Văn Phú 2, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê) đã lập một trang facebok có tên “Khiêm K.E....” chuyên đăng tải các video clip biểu diễn, bốc đầu xe máy nhằm câu like, trang này thu hút hơn 10.946 lượt theo dõi. Làm việc với đối tượng Khiêm, và thông qua các clip đăng tải trên mạng xã hội facebook, cơ quan chức năng đã xác định thêm các đối tượng tham gia gồm Đỗ Năng Tới (SN 2001, ở thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) và Nguyễn Thành Lộc (SN 2002, ở khu tập thể Sỹ quan phòng hóa, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội). Ngày 5/2, Khiêm rủ Tới và Lộc đến nhà chơi, đến khoản 10h cùng ngày, Tới điều khiển xe mô tô mang BKS 19G1-395.08 (đã dùng khẩu trang bịt biển số) chở sau Trần Hồng Khiêm, còn Lộc điều khiển xe máy không gắn biển số màu đen chở theo sau Trần Trung Hiếu (SN 2004, tạm trú tại Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê) đều không đội mũ bảo hiểm, khi lưu thông trên tuyến QL32C thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê theo hướng từ huyện Hạ Hòa đi huyện Tam Nông, Tới với Lộc thực hiện hành vi bốc đầu xe và được bạn đi cùng quay clip bốc đầu xe tung lên mạng xã hội facebook. Sau khi xác minh, củng cố hồ sơ làm rõ, ngày 11/2, công an huyện Cẩm Khê đã mời các đối tượng đến làm việc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tới và Lộc. Cụ thể, Tới bị phạt 8,65 triệu đồng về các hành vi vi phạm gồm: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe; điều khiển xe máy gắn biển số bị che, điều khiển xe máy bằng 1 bánh. Lộc bị phạt 4,425 triệu đồng về các hành vi vi phạm gồm hành vi vi phạm gồm: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe máy không gắn biển số; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Xem thêm video: Liều lĩnh bốc đầu xe, 2 thanh niên té sấp mặt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

