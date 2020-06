Thanh niên say rượu đâm người phụ nữ sảy thai: Xử thế nào?

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa tạm giữ khẩn cấp thanh niên say rượu đi xe máy đèo ba người gây tai nạn khiến một thai phụ bị thương, thai nhi tháng thứ 8 tử vong.



Thông tin ban đầu vụ TNGT, vào khoảng 22h30 ngày 13/6, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo tại khu vực đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn phường Thượng Đình xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Qua xác minh, chiếc xe máy do N.T.N (SN 1990, ở tỉnh Thanh Hóa) đang tạm trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, điều khiển chở 3 người trong tình trạng say rượu đã đâm vào một chiếc xe máy khác đi cùng chiều do một cặp vợ chồng điều khiển. Hậu quả, người vợ đang mang thai phải nhập viện cấp cứu, thai nhi 32 tuần tuổi đã không qua khỏi.

Dư luận quan tâm với hành vi điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu gây tai nạn dẫn đến người phụ nữ mang thai bị sảy thai, đối tượng N.T.N sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, vụ tai nạn trên gây bức xúc cho nhiều người bởi đối tượng là nam thanh niên say xỉn điều khiển phương tiện chở 3 người gây ra vụ tai nạn dẫn đến người phụ nữ mang bầu xảy thai 32 tuần tuổi. Bởi vậy, cơ quan công an áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thanh niên này là cần thiết để có những hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, Cơ quan điều tra sẽ xác định mức độ say xỉn, nồng độ cồn của thanh niên này, đồng thời làm rõ hành vi, yếu tố lỗi của thanh niên này đối với vụ tai nạn. Hậu quả nạn nhân xảy thai là một điều rất đáng trách đối với hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Hành vi của thanh niên này là thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, nguyên nhân có thể được xác định là do sử dụng rượu bia, chất kích thích gây nên. Do đó, trong trường hợp cơ quan chức năng xác định nam thanh niên này có lỗi dẫn đến hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng, nam thanh niên này sẽ bị khởi tố hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Cường cho rằng, để khởi tố, xử lý hình sự đối với thanh niên này, ngoài việc xem xét xác định yếu tố lỗi của người này, cơ quan chức năng còn làm rõ hậu quả mà vụ tai nạn đã gây ra đối với nạn nhân. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân nếu thương tích từ 61% trở lên hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên mới đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Điều đáng nói trong vụ việc này là thai phụ ở tháng thứ tám (32 tuần) sảy thai, mất con. Tuy nhiên, hậu quả này chưa được xác định là “làm chết người”.

Theo quy định của pháp luật, phụ nữ chưa sinh con, đứa trẻ chưa được gọi là người pháp lý, sảy thai không được xác định là hậu quả “chết người” nên gây tai nạn giao thông làm nạn nhân sảy thai không phải là căn cứ xác định hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, trong vụ việc này nếu thương tích của các nạn nhân chưa tới 61 % thì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với đối tượng gây tai nạn. Theo quy định của pháp luật thì đối tưởng có lỗi gây tai nạn giao thông chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả được xác định là nghiêm trọng theo quy định tại điều 260 bộ luật hình sự năm 2015.

"Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ những tình tiết của sự việc. Cụ thể, làm rõ tốc độ của hai bên, hướng di chuyển của hai bên, điểm va chạm, khả năng quan sát và khả năng điều khiển phương tiện, làm rõ hậu quả của vụ tai nạn giao thông để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Người nào có lỗi gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản một, điều 260 BLHS thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra người có lỗi gây thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của bộ luật dân sự" - luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường cho biết thêm vẫn biết rằng vụ việc tai nạn giao thông là hậu quả xảy ra ngoài ý muốn, tuy nhiên gây tai nạn giao thông làm phụ nữ có bầu sảy thai là một điều rất đáng trách, đáng trách hơn là người gây tai nạn là người say rượu bia.

Bởi vậy, dư luận sẽ lên án hành vi vi phạm giao thông của người say rượu bia đâm vào phụ nữ mang thai dẫn đến hậu quả nạn nhân sảy thai. Hậu quả như vậy dù không được xác định là chết người nhưng với gia đình nạn nhân thì chính là làm chết con của họ. Gây hậu quả nghiêm trọng đến gia đình nạn nhân mà không gì có thể bù đắp được. Do đó, nếu thương tích của nạn nhân đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc tài sản thiệt hại đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có yêu cầu hay không. Đồng thời, đối tượng vi phạm gây hậu quả như vậy phải nhận thức được hành vi của mình và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật.

Vụ việc như thế này sẽ là bài học cho những ai coi thường luật giao thông đường bộ, lạm dụng rượu bia rồi tham gia giao thông dẫn đến hậu quả thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác.

