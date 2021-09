Thanh niên dùng giấy đi đường mã QR Code viết tay được giải oan

Liên quan đến vụ nam thanh niên dùng giấy đi đường mã QR Code viết tay bị chốt COVID-19 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mời về trụ sở Công an phường vào sáng 8/9, trao đổi với PV, anh Hoàng Văn Phổ (chủ nhân giấy đi đường bị sai lệch) cho biết: “Tôi nhận được giấy này từ bộ phận kế toán của công ty ngày 6/9. Tại thời điểm nhận, tôi đã thấy các thông tin được viết tay như thế và được thông báo là do Công an phường Mai Dịch viết và cấp cho”.

Anh Phổ còn chỉ rõ dòng chữ cuối trong giấy đi đường là: "Ngày 6/9/2021 do phần mềm lỗi nên chưa cấp được mã QR".

Giấy đi đường của anh Phổ ghi bằng tay.

Một cán bộ Công an phường Phúc Diễn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bàn giao trường hợp anh Hoàng Văn Phổ sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới nhưng không quét được mã QR, phường Phúc Diễn đã cử một tổ công tác sang Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy) để xác minh làm rõ.

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) xác nhận về trường hợp anh Hoàng Văn Phổ sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới nhưng được viết tay và lỗi QR code. Trung tá Nghĩa khẳng định, đây là giấy đi đường được cấp đúng.

Nguyên nhân Công an phường phải viết tay cho công dân khác với mẫu của Công an thành phố ban hành là do trong ngày 6/9 phần mềm cấp mã QR bị lỗi. Trong khi đó có hàng trăm đơn vị lên xin cấp giấy đi đường nên buộc Công an phường phải tự viết tay để giải quyết cho người dân, kèm theo lý do ở phía dưới giấy.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, sáng 8/9, tổ chốt tại Cầu Diễn, lực lượng chức năng quét mã QR code giấy đi đường của anh Hoàng Văn Phổ nhưng lại cho ra thông tin của người khác mang tên Nguyễn Văn Bạch. Sau đó, tổ công tác đã mời anh Phổ về trụ sở Công an phường Phúc diễn để làm việc.

