Thái Nguyên: Bắt giám đốc đại lý ôtô Honda lừa đảo khách hàng

Theo thông tin từ Công an TP Thái Nguyên, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đỗ Anh Phong, Giám đốc Đại lý Honda ôtô Thái Nguyên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, lệnh bắt giữ được thực hiện từ ngày 27/8, sau khi Công an TP Thái Nguyên nhận được nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Anh Phong.

Sau đó, do tính chất vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, số tiền bị chiếm đoạt lớn nên Công an TP Thái Nguyên đã chuyển đối tượng và hồ sơ vụ việc đến Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, đơn vị đang tiếp túc mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Đơn tố cáo của các nạn nhân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với vai trò là Giám đốc đại lý, Đỗ Anh Phong đã đại diện cho bên bán xe là Honda ôtô Thái Nguyên, có mã số thuế cùng thỏa thuận về số tiền đặt cọc, giá bán và các điều khoản khuyến mại đi kèm.

Hợp đồng có chữ ký và đóng dấu chức danh Giám đốc Đại lý khiến nhiều khách hàng tin tưởng, chấp nhận ký thỏa thuận.

Tuy nhiên thay vì hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được quản lý bởi Đại lý Honda ôtô Thái Nguyên, Đỗ Anh Phong đã ghi và đề nghị khách hàng chuyển tiền đặt cọc và mua xe vào tài khoản cá nhân của mình.

Một số giao dịch chuyển khoảng vào tài khoản cá nhân Đỗ Anh Phong

Một số trường hợp đã mắc bẫy Đỗ Anh Phong. Cụ thể, anh Nguyễn Anh Tuấn (thường trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) có đơn kiến nghị về việc giải quyết quyền lợi khi mua xe tại Honda ô tô Thái Nguyên.

Theo đó, ngày 5/5/2021, anh Tuấn đến xem xe tại Đại lý Honda ôtô Thái Nguyên và đặt cọc số tiền 20 triệu đồng cho nhân viên kinh doanh Nguyễn Nam Trung. Hơn 1 tháng sau, khi nhận được thông báo đã có xe về Đại lý, anh Tuấn tiếp tục đến xem và chụp ảnh sản phẩm; đồng thời được hướng dẫn và đã chuyển toàn bộ số tiền mua xe Honda City RS là 667 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Giám đốc Đại lý Đỗ Anh Phong.

Ngày 29/6, Honda ô tô Thái Nguyên thông báo anh Nguyễn Anh Tuấn không thực hiện giao dịch, chuyển tiền vào tài khoản Công ty nên không được bàn giao xe

Một trường hợp khác, anh Nguyễn Đức Việt (ở xóm Cầu Tiến, xã Tân Hương, T.X Phổ Yên) cũng có đơn tố cáo nhân viên bán hàng của Honda ô tô Thái Nguyên.

Theo đó, ngày 7/6/2021, anh Việt đến Honda ôtô Thái Nguyên đặt cọc 20 triệu đồng để mua xe Honda City RS; hình thức chuyển vào tài khoản của nhân viên kinh doanh Nguyễn Anh Tuấn. Ngày 25/6, anh Việt nhận được thông báo cần chuyển thêm 80 triệu đồng nữa để được giữ và giao xe đúng ngày. Đến ngày 18/7, sau nhiều lần gọi điện phản ánh thì nhân viên Nguyễn Anh Tuấn mới hoàn trả anh Việt 25 triệu đồng; số còn lại đến nay chưa có phản hồi hay giải quyết gì…

Theo tìm hiểu, đến nay gần chục khách hàng đã đến Honda ô tô Thái Nguyên xem và đặt cọc mua xe ô tô theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên Đại lý, tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Sau khi bị Honda Thái Nguyên từ chối giao xe vì chưa nhận được tiền mua xe, khách hàng mới phát hiện sự việc. Sau nhiều lần đề nghị trả lại số tiền đã chuyển nhưng không có hồi âm, nhiều người đã tố cáo đến cơ quan công an.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.