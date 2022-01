Thanh Hóa: Xe máy va chạm với ô tô, 4 người tử vong

Theo báo cáo nhanh của Bạn ATGT tỉnh Thanh Hoá, vụ xe máy va chạm với ô tô, 4 người tử vong xảy ra khoảng 20h30 ngày 12/1, tại Km3+500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận phường Hải Thượng (Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể vào khoảng thời gian trên, ô tô BKS: 36H-013.34 do Lê Hữu An ( trú tại phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS: 36U2-0531 do anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977, ngụ ở phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn) điều khiển.

Anh Thu đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1980) cùng 2 con là Nguyễn Thị Nga (SN 2012) và Nguyễn Trọng Nguyên (SN 2013). Hậu quả: 4 người tử vong: Cháu Nguyên tử vong tại chổ, anh Thu và chị Thảo, cháu Nga chết trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của Thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân xe máy va chạm với ô tô, 4 người tử vong đặc biệt nghiêm trọng này.