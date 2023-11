Thanh Hóa: Vờ mượn điện thoại của cháu bé 6 tuổi rồi bỏ chạy

Ngày 22/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1970 ở xã Định Công, huyện Yên Định) về hành vi “Cướp giật tài sản”….

Đối tượng Lê Văn Hùng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/11/2023, Lê Văn Hùng đi xe mô tô biển kiểm soát 36K3 - 0149 đi từ xã Định Công, huyện Yên Định xuống TP. Thanh Hóa chơi.

Khi đi qua đoạn đường thuộc địa phận thôn Quản Xá, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa thì gặp cháu L.P.T, sinh năm 2017 ở thôn 5, xã Thiệu Vân, TP.Thanh Hóa đang ngồi trên xe máy và cầm điện thoại chơi. Quan sát xung quanh thấy không có ai, Hùng quay lại và nói với cháu T cho mượn điện thoại.

Nghe Hùng nói vậy, cháu T đã đưa điện thoại cho Hùng. Sau đó Hùng cầm điện thoại và điều khiển xe mô tô phóng đi. Sau khi vụ việc xảy ra, trước sự truy xét quyết liệt của cơ quan Công an, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Lê Văn Hùng đã đến Công an huyện Thiệu Hóa đầu thú. Hiện Công an huyện Thiệu Hóa đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ.