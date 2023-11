“Hot girl Đà Lạt” giết chồng hờ rồi thuê nhà nghỉ “vui vẻ” cùng bạn trai

Theo hồ sơ vụ án, lúc 22h40 ngày 12/10/2016, người dân sống tại hẻm 41 An Dương Vương, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh trên đường, trên người có một vết thương đang rỉ máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Ngay trong đêm, các điều tra viên đã có mặt tại hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thế Quang (23 tuổi, quê tại Di Linh, Lâm Đồng), tạm trú tại phường 2, TP Đà Lạt. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy mang BKS 34L2 -1535, 1 con dao, 1 mũ bảo hiểm màu đen và một số vật dụng cá nhân khác.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo người dân, khoảng 22h ngày 12/10/2016, họ nhìn thấy một thanh niên tầm 20-25 tuổi, mang áo khoác, mũ bảo hiểm đen chạy vào hẻm 41 An Dương Vương. Sau đó, họ nghe thấy tiếng cãi vã. Một lúc sau thì không còn nghe thấy gì nữa. Đến gần 23h đêm thì phát hiện người thanh niên nằm bất động trên đường. Xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra thấy nổi lên Văn Kiều Thiên Ngân (SN 1999, trú tại phường 2, TP Đà Lạt). Thời gian gần đây, anh Quang và cô gái trẻ này có quan hệ tình cảm. Bạn bè và người thân nạn nhân cho biết, ngay hôm xảy ra vụ án, giữa anh Quang và người yêu có mâu thuẫn, cãi vã gay gắt… Xác minh tại nơi cư trú, Ngân cũng không có mặt. Đáng chú ý, vào thời điểm này, hai người bạn trai của "hot girl" này là Long và Bình cũng đã rời khỏi nhà từ đêm 12/10, đi đâu không ai biết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cả 3 đối tượng này nhanh chóng bị lực lượng phá án bắt giữ tại một phòng nghỉ ở Đà Lạt. Làm việc với cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, "hot girl" Văn Kiều Thiên Ngân thừa nhận đã dùng dao đâm chết anh Nguyễn Thế Quang, nhưng chỉ là do "sơ xuất" chứ không cố ý sát hại nạn nhân. Sau khi đâm gục anh Quang trước con hẻm dẫn vào nhà mình, "hot girl" hả hê vì xả được cơn giận suốt mấy ngày qua, đồng thời gọi điện thông báo sự việc cho hai bạn trai tên Long và Bình rồi cùng rủ nhau đi thuê chung một phòng nghỉ. Là cô gái mới lớn với ngoại hình ưa nhìn, khéo ăn nói, Văn Kiều Thiên Ngân luôn thu hút người khác giới, nhất là các chàng trai trẻ. Người dân địa phương cho biết, lúc còn nhỏ, Thiên Ngân là cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ học tập và biết nghe lời cha mẹ, thầy cô. Tuy nhiên, lớn lên, khi nhan sắc tới thời kỳ "nở hoa", có nhiều chàng trai theo đuổi, săn đón thì cô gái này nhanh chóng bị sa vào cám dỗ. Việc học hành sa sút, không theo nổi chương trình nên cô gái này bỏ dở. "Hot girl" Đà Lạt sống lêu lổng, không công việc ổn định, thường xuyên tụ tập chơi bời với nhóm bạn bè "không mấy ngoan hiền". Cách đây khoảng hai tháng, mặc dù đã có "người yêu" nhưng qua mạng xã hội, Văn Kiều Thiên Ngân vẫn kết bạn, làm quen với anh Nguyễn Thế Quang (23 tuổi), thường trú tại huyện Di Linh (Lâm Đồng), thuê nhà trọ tại phường 2, TP Đà Lạt ở để đi làm. Hẹn hò được vài hôm, cả hai chóng vánh trở thành người yêu với những lời thề hẹn sống chết có nhau và thường dùng những từ "chồng chồng", "vợ vợ" để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian "làm vợ" anh Nguyễn Thế Quang, Ngân vẫn giấu Quang lén hẹn hò với người bạn khác tên Long. Khi anh Nguyễn Thế Quang đưa điện thoại của mình cho "hot girl", Ngân đã dùng chính chiếc điện thoại này gọi điện, nhắn nhiều thông tin có nội dung "mùi mẫn" với Long. Khi trả lại điện thoại cho anh Quang, Thiên Ngân đã quên xóa những dòng tin nhắn kia khiến anh Quang đọc được và nổi máu ghen, chửi mắng Thiên Ngân là cô gái gian dối trong tình cảm, chuyên "bắt cá hai tay", lừa gạt anh. Từ đó hai bên phát sinh mâu thuẫn, liên tục cãi vã, chửi mắng nhau. Sáng 12/10, Văn Kiều Thiên Ngân và anh Nguyễn Thế Quang tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Để kiểm tra người yêu, anh Quang yêu cầu Văn Kiều Thiên Ngân phải đưa mình tới nhà bạn trai tên Long để hỏi rõ. Tối cùng ngày, trước khi Văn Kiều Thiên Ngân đưa anh Quang tới nhà anh Long để "đối chất", "hot girl" này đã thủ sẵn một con dao nhọn giấu trong người với mục đích sẽ "cho Quang một bài học" nếu còn dám hung hăng lớn tiếng. Tại nhà Long, các bên không những không giải quyết được mà còn khiến cho mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, tranh cãi, mạt sát nhau nặng nề hơn. Khoảng 22h40 ngày 12/10/2016, sau khi rời khỏi nhà Long, trên đường về nhà, Ngân và Quang tiếp tục đôi co. Khi tới gần nhà Văn Kiều Thiên Ngân ở hẻm 41, đường An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt, hai người dừng lại, tiếp tục lớn tiếng quy kết lẫn nhau. Trong lúc không giữ được bình tĩnh và đã có sự chuẩn bị từ trước, Thiên Ngân rút con dao giấu trong người ra vung mạnh tay đâm thẳng một nhát về phía anh Nguyễn Thế Quang. (Ảnh ANTV) Nạn nhân lúc này đang ngồi trên xe máy, bị đâm bất ngờ, không kịp tránh nên đã bị nhát dao đâm trúng vùng ngực ngã lăn ra đường. Hạ gục người yêu, "hot girl" Thiên Ngân ném con dao tại hiện trường, gọi điện cho bạn trai tên Long và Bình thông báo đã "dạy cho nó (anh Quang) một bài học rồi!...". Sau đó, cả 3 thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy qua đêm. TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Văn Kiều Thiên Ngân (18 tuổi) mức án 10 năm tù về tội giết người và Trần Hoàng Bảo Long (23 tuổi; cùng trú tại phường 2, TP Đà Lạt) 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm. >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà.

