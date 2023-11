Chủ xe Lexus cố tình đâm ô tô khác: Tội hủy hoại tài sản quy định thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 tài xế liên quan vụ việc lái ô tô tông nhau nhiều lần trên đường, để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Hai tài xế bị tạm giữ là Phan Hoàng Bích T. (31 tuổi, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Đình K. (41 tuổi, trú phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h20 tối 20/11, Công an TP Bà Rịa nhận được nguồn tin tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu phố 5, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa xảy ra vụ việc 2 xe ô tô va chạm nhau. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 18h30 cùng ngày, do có mâu thuẫn từ trước nên khi đến ngã tư trên, xe ô tô biển số 60A 860.48 do chị Phan Hoàng Bích T. điều khiển đã tông nhiều lần vào đuôi ô tô biển số 72A 343.35 do anh Nguyễn Đình K. điều khiển. Vì bị tông từ phía sau nên anh K. đã lái xe quay đầu, tông trực diện liên tiếp vào đầu xe của chị T., khiến hai xe hư hỏng. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đăng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với những gì diễn biến, hành vi của hai người điều khiển hai chiếc xe ô tô này là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây thiệt hại đến tài sản của người khác nên cơ quan điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai lái xe này về tội cố ý làm hư hỏng tài sản là có căn cứ.

Tiến sĩ, luật sư Đăng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Hành vi này đã được camera ghi lại và lan truyền trên không gian mạng khiến dư luận xã hội bức xúc.

Bất kỳ loại xe ô tô gì thì khi đâm vào xe ô tô khác cũng sẽ gây ra thiệt hại về tài sản. Vỏ xe có thể bị vỡ, móp méo, phải sửa chữa mất tiền. Nếu nhận thức được hành vi của mình có thể gây thiệt hại đến tài sản của người khác, nhưng vẫn cố ý thực hiện, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra thì đây là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Lỗi của người vi phạm trong trường hợp này là lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại làm căn cứ để xác định tội phạm, xử lý với người vi phạm.

Luật sư Cường phân tích, trường hợp có kết quả định giá tài sản là chiếc xe ô tô hư hỏng thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ luật Hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Mức chế tài mà các tài xế này phải đối mặt là Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cải tạo không gian giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Trường hợp thiệt hại tài sản từ 50.000.000 đến dưới 200.000.000 thì hình phạt là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Luật sư Cường phân tích thêm, hành vi của những người này diễn ra nơi công cộng gây mất an ninh trật tự an toàn công cộng, bởi vậy ngoài hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng để xem xét có thể xử lý thêm tội danh quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật thì mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần, nếu nhiều hành vi vi phạm pháp luật mà mỗi hành vi đều cấu thành một tội phạm độc lập thì sẽ xử lý về nhiều tội danh. Trong trường hợp có nhiều hành vi vi phạm nhưng không cấu thành các tội độc lập thì có thể có hành vi được xác định là hành vi định tội còn những hành vi khác có thể là định khung hình phạt hoặc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tội cố ý làm hư hỏng tài sản không phải là tội thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Bởi vậy, dù hai bên có không yêu cầu giải quyết, rút đơn thì cơ quan điều tra vẫn xử lý hình sự nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm. Ngoài chế tài hình sự mà người vi phạm phải đối mặt thì người thực hiện hành vi cố ý làm hư hỏng đến tài sản của người khác còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra, thiệt hại là thực tế chi phí sửa chữa và các chi phí khác phát sinh nếu có.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.