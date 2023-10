Thanh Hóa: Tiếp nhận hơn 5.000 tin báo tố giác về tội phạm qua VNeID

Ngày 30/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay, ứng dụng định danh điện tử VNeID là ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số với các chức năng như khai báo y tế, thông tin bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và tố giác tội phạm. Công dân có thể thực hiện các chức năng trên ở mọi lúc, mọi nơi không cần đến trực tiếp cơ quan Công an. Bộ Công an đã triển khai việc tố giác tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID tạo điều kiện cho người dân, nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm.

Lực lượng Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản định danh điện tử và các bước thực hiện tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Khi công dân gửi phiếu tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID, thông tin sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm tố giác tin báo về tội phạm của Công an cấp xã. Theo đó, từ tháng 11/2022 đến nay, Công an Thanh Hóa đã tiếp nhận, giải quyết hơn 5.000 tin báo tố giác về tội phạm qua ứng dụng VNeID, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nếu như trước đây, Cơ quan Công an tiếp nhận tin báo, kiến nghị, phản ánh thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự và tố giác tội phạm phải thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp với người dân, tiếp nhận gián tiếp qua điện thoại, hoặc đơn trình báo. Giờ đây, với sự phát triển của công nghệ 4.0, người dân chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản qua ứng dụng VNneID đã có thể tạo các hồ sơ kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự; tin báo tố giác về tội phạm gửi tới cơ quan Công an, giúp cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận, xác minh thông tin, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Mọi thông tin của người tố giác tội phạm được bảo mật, không chia sẻ cho bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào trong quá trình giải quyết. Như vậy, có thể thấy lợi ích của tài khoản định danh điện tử ngày càng được thể hiện rõ, giúp người dân thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử bảo đảm chính xác thuận tiện và an toàn, trong đó có việc cung cấp tin báo tố giác về tội phạm.

Để phát huy phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân ngay từ cơ sở. Mỗi công dân có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình qua chức năng gửi tố giác tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID.