Nữ tài xế xe tải đâm vào xe máy khiến thai phụ tử vong khai gì?

Ngày 30/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, lái xe tải là Trần Thị Hoa (SN 1984, quê ở Nam Định, chỗ ở hiện nay tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) – người điều khiển phương tiện gây tai nạn làm 2 vợ chồng thương vong đã tới cơ quan công an đầu thú. Khoảng 23h15 ngày 28/10, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo tại đoạn ngã tư đường Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người thương vong.

Trần Thị Hoa tại cơ quan Công an.

Khi đó, vợ chồng anh N.N.M và chị V.K.A (ở phường Vạn Phúc, Hà Đông) đi xe máy, bị một xe tải đi vào đường cấm đâm hất văng xuống đường, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, sáng 29/10 chị A. đang mang thai tháng thứ 6 tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động người dân tố giác, phản ánh thông tin liên quan đến vụ việc, ngày 29/10, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và vận động tài xế xe tải ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, nữ lái xe khai nhận, vào ngày 28/10, Trần Thị Hoa được thuê đến địa chỉ số 153 Quang Trung, Hà Đông, để chở phế thải xây dựng. Đến khoảng 21h ngày 28/10, Hoa một mình điều khiển xe ô tô tải, nhãn hiệu Huyndai HD65 biển kiểm soát 29C-011.34 đến địa chỉ nêu trên, sau khi xúc phế liệu Hoa điều khiển xe chở đến bãi tập kết phế thải xây dựng ở thôn Hạ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 22h30 cùng ngày sau khi đổ phế thải xây dựng ở bãi tập kết phế thải xong, Hoa điều khiển ô tô vào phố Hà Trì, sau đó đi vào đường Lê Lợi hướng đi ra đường Quang Trung là đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với ô tô. Đến khoảng 23h06 phút, khi Hoa điều khiển ô tô đi đến ngã tư đường Lê Lợi giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên đến giữa ngã tư thì xe mô tô của vợ chồng anh M. đi tới. Sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng xe mà lại tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập, ngay trong ngày 29/10, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hoa để tiếp tục điều tra làm rõ.