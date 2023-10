Mưa lũ tại Hà Tĩnh, nước ngập, tường sập, một nữ sinh bị thương

Ngày 30/10, ông Lê Văn Hợp - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một khoảng tường rào của nhà trường bị đổ sập đè lên chân nữ sinh lớp 12. Do đường ngập nước, một số học sinh được phụ huynh đón về, toàn bộ học sinh còn lại phải ở lại Trung tâm. Nhà trường đã liên hệ, thông báo với phụ huynh. Còn nữ sinh bị thương đã được đưa đi bệnh viện. (Ảnb VTC) Thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc do mưa lớn bị ngập cục bộ. (Ảnh Dân Trí) Lũ quét khiến bùn đất tràn vào nhà dân ở huyện Vũ Quang (Ảnh: Nhâm Quang). Tại huyện miền núi Vũ Quang, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu (xã Đức Liên) bị sạt lở nghiêm trọng từ rạng sáng nay (30/10) với chiều dài khoảng 100m. Ngành đường sắt đã thông báo cấm tàu, huy động lực lượng, phương tiện để triển khai các biện pháp khắc phục sự cố. (Ảnh Dân Trí) Mưa lớn kéo dài, nước sông Ngàn Sâu tiếp tục dâng cao. (Ảnh Kinh tế Đô thị). Nhiều tuyến đường ở huyện Vũ Quang bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt. (Ảnh Kinh tế Đô thị). Mưa lớn, nước lũ dâng cao, một số máy móc thiết bị thi công dự án kênh mương thủy lợi Ngàn Trươi bị ngập sâu trong nước. (Ảnh Kinh tế Đô thị). Nước lũ vùng hạ du tiếp tục dâng cao, các phương án ứng phó với mưa lũ đang được các địa phương, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện. (Ảnh Kinh tế Đô thị). Thông tin từ UBND huyện Vũ Quang, mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại trạm Hòa Duyệt lúc 11h30 là 7,75m (trên báo động I là 0,25m) khiến một số xã như: Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh bị ngập cục bộ; cá biệt có những nơi ngập sâu. (Trong ảnh: ngập sâu ở thôn 6, xã Đức Bồng). (Ảnh Báo Hà Tĩnh). Tại xã Đức Lĩnh, mưa lớn cũng đã khiến địa bàn thôn Thanh Sơn, Yên Du bị ngập sâu, địa phương phải cắm biển cảnh báo để người dân chủ động né tránh rủi ro. Trong ảnh: tuyến đường trục thôn Thanh Sơn bị cô lập, người dân không thể lưu thông qua lại. (Ảnh Báo Hà Tĩnh). Tuyến đường trục xã, đoạn qua thôn 7 (xã Quang Thọ) xuất hiện nhiều điểm sạt lở. (Ảnh Báo Hà Tĩnh). Tại Hương Khê, mái taluy dương trên Tỉnh lộ ĐT 553 đoạn dốc Mục Bài thuộc địa phận xã Hương Lâm giáp ranh với xã Hương Xuân xảy ra 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh Báo Hà Tĩnh). Nước cũng gây ngập tuyến Tỉnh lộ 3 TP Hà Tĩnh - Hương Khê đoạn qua cây xăng Phúc Đồng. (Ảnh Báo Hà Tĩnh). >>>Mời độc giả xem thêm video: Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng. Nguồn: VTV 24.

