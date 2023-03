Thanh Hóa: Huyện Yên Định và những vụ sai phạm đất đai gây xôn xao

Mới đây, UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) đã công bố Kết luận Thanh tra một số nội dung trong quản lý nhà nước đối với Chủ tịch UBND, công chức địa chính xã Định Hòa, huyện Yên Định. Trong đó, nêu rõ loạt sai phạm trong công tác quản lý đất nông nghiệp, đất công ích tại địa phương này.

Lãnh đạo UBND xã Định Hòa, huyện Yên Định mắc nhiều sai phạm trong quản lý đất đai.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã có những kết luận như sau:

- Trình tự, thủ tục, hồ sơ chủ trương thu hồi đất thầu ngân sách thuộc khu vực Đồng Mạ, Thung Thôn, xã Định Hòa: Kiểm tra cho thấy, trong quá trình sử dụng canh tác khu vực Đồng Mạ, Thung Thôn từ năm 2011 đến năm 2012 có 3 hộ (ông Ngô Văn Châm, bà Bùi Thị Thanh, bà Lê Thị Lâm) canh tác. Năm 2013, 2014, 2015 không ai canh tác. Năm 2016, do không ai nhận thầu, UBND xã giao thầu cho bà Vũ Thị Hoa, nhưng không thông qua hình thức đấu giá. Bà Vũ Thị Hoa sau khi được UBND xã cho thuê thầu, đã tự ý cải tạo múc thành luống ruộng thả cá, trồng cây ăn quả khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, nuôi trồng thủy sản, phá vỡ mặt bằng do UBND xã quy hoạch là đất trồng lúa giai đoạn 2011 – 2020.

Trách nhiệm thời điểm này được xác định thuộc về ông Ngô Văn Thiên – Chủ tịch UBND xã Định Hòa, ông Vũ Hùng Thơm - Phó Bí thư Đảng ủy xã (nay là Chủ tịch UBND xã), ông Ngô Văn Thanh – công chức địa chính xã.

- Qua kiểm tra sổ sách, chứng từ ngân sách xã Định Hòa năm 2020, 2021 không có khoản thu đóng góp tự nguyện trong việc chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất, phí dịch vụ làm hồ sơ. Tuy nhiên, năm 2021, Chủ tịch UBND xã giao cho công chức địa chính thực hiện chứng thực các hợp đồng, thu tiền chứng thực là chưa đảm bảo với chức năng quản lý nhà nước của công chức địa chính, dẫn đến chưa thực hiện nộp đầy đủ, đến khi kiểm tra, thanh tra mới có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.

- Về kiểm tra các khoản thu thầu đất ngân sách xã Định Hòa năm 2020, 2021: Qua kiểm tra việc lên phương án, kế hoạch thực hiện thu, kết quả thu, ký hợp đồng đối với các hộ thầu đất cơ bản đảm bảo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND xã có miễn giảm trên phương án và bàn thu nhưng không thành lập Hội đồng miễn giảm để xét duyệt miễn giảm (như đơn xin miễn giảm của hộ, biên bản họp Hội đồng xét duyệt...) là chưa đảm bảo chặt chẽ về quản lý nguồn thu thầu khoán đất ngân sách xã.

Đáng chú ý, khi đoàn thanh tra của UBND huyện Yên Định kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất quy hoạch, đất công ích tại xã Định Hòa đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Theo đó:

Hộ ông Vũ Văn Toán, thôn Mai Trung đang sử dụng đất công ích, nguồn gốc thầu khoán đất ngân sách xã từ những năm 1989 – 1990, có một phần diện tích trước đây là hố hộc do lấy đất đắp đường (nay là đường tỉnh lộ 516C). Đất thầu hộ trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Năm 2008, gia đình xây dựng công trình nhà tạm để trông coi hoa màu và sử dụng từ đó đến nay. Trong quá trình sử dụng có chỉnh trang, sửa chữa, đặc biệt năm 2021 có cơi nới thêm diện tích 23m2 để ở. UBND xã Định Hòa đã lập hồ sơ vi phạm nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Hộ ông Trịnh Xuân Phương, thôn Nội Hà đang sử dụng đất công ích, nguồn gốc thầu khoán đất ngân sách xã từ những năm 1989 – 1990, vị trí này ngày trước là hố hộc do lấy đất đắp đê Cầu Chày. Trong quá trình sử dụng gia đình đã cải tạo thành ao nuôi trồng thủy sản, trên bờ làm chuồng trại chăn nuôi và trồng cây. Năm 1998 gia đình tự xây dựng công trình nhà tạm và chuồng trại chăn nuôi từ đó đến nay, trong quá trình sử dụng có chỉnh trang, sửa chữa, đặc biệt năm 2020, 2021 có xây dựng, cơi nới thêm diện tích. UBND xã có lập hồ sơ nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Hộ ông Vũ Văn Tùng, thôn Mai Trung đang sử dụng đất công ích, nguồn gốc thầu khoán đất ngân sách xã, vị trí này trước đây phần lớn là diện tích đất công ích, ngoài ra còn có một phần nhỏ diện tích là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước thu hồi để làm bãi vật liệu phục vụ dự án WB7, hiện tại tạo thành các ao hồ. Năm 2003, 2004 đã xây dựng nhà tạm để ở, có chuồng trại chăn nuôi. Trong quá trình sử dụng hộ có chỉnh trang, sửa chữa và cơi nới thêm diện tích xây dựng. Đặc biệt, năm 2021 có xây dựng thêm nhà quán cung cấp dịch vụ như bia hơi, cà phê, dịch vụ câu cá.

Người chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trên được xác định là ông Vũ Hùng Thơm – Chủ tịch UBND xã Định Hòa và ông Ngô Văn Hải – Công chức địa chính xã.

Hộ ông Ngô Văn Thanh, thôn Thung Thôn đang sử dụng đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo NĐ64, hộ nhận tập trung về 1 vị trí từ năm 2000 (chuyển đổi ruộng đất lần 1). Đến năm 2001, hộ xây dựng chòi để trông coi hoa màu, năm 2019 gia đình có nhu cầu đầu tư trang trại, có báo cáo với UBND xã và UBND huyện. Tuy nhiên, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng gia đình vẫn tiến hành xây bao tường gạch xung quanh khu đất, xây lắp nhà tạm bằng tôn để ở, xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò, xây bể nuôi lươn, cá, ốc, ếch, giun quế. Trước khi xây dựng mới, hộ có lập hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. UBND xã có hướng dẫn lập hồ sơ nhưng chưa kiểm tra, phát hiện kịp thời để ngăn chặn việc đầu tư xây dựng.

Thời điểm này, trách nhiệm được xác định thuộc về ông Lê Văn Huynh – Chủ tịch UBND xã, ông Ngô Văn Thanh - công chức địa chính xã.

Hộ ông Lê Văn An, thôn Thung Thượng tự ý chuyển đổi, xây dựng trang trại trên đất lúa 1,5ha: Kiểm tra cho thấy, hộ ông Nguyễn Văn Thắng đang sử dụng được ông Lê Văn An để lại. Nguồn gốc đất là đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo NĐ64. Ông Lê Văn An nhận đất nông nghiệp của các hộ dân (4 hộ) tại xứ Đồng Vắt để sản xuất. Năm 2017, ông An tự ý cải tạo múc thành luống trồng chuối, trồng cây ăn quả và xây nhà tạm để ở, xây chuồng trại chăn nuôi.

Năm 2022, ông Nguyễn Văn Thắng nhận lại khu đất từ ông Lê Văn An để sử dụng, được UBND xã ký hợp đồng thầu khoán đất ngân sách xã. Hiện tại hộ ông Nguyễn Văn Thắng đang sử dụng tại xứ Đồng Vắt, thôn Thung Thượng có công trình nhà tạm để ở, chuồng chăn nuôi, cây cối hoa màu, thời điểm xây dựng năm 2017. UBND xã Định Hòa ký hợp đồng thầu khoán đất đối với ông Nguyễn Văn Thắng khi các hộ gia đình, cá nhân chưa làm thủ tục trả lại đất nông nghiệp, cơ quan nhà nước chưa thu hồi đất nông nghiệp của hộ theo quy định.

Trách nhiệm được xác định ở thời điểm năm 2017 thuộc về ông Lê Văn Huynh – Chủ tịch UBND xã, ông Ngô Văn Thanh – Công chức địa chính xã; Năm 2020, 2021 thuộc về ông Vũ Hùng Thơm – Chủ tịch UBND xã , ông Ngô Văn Thanh – Công chức địa chính.

Hộ ông Nguyễn Hữu Quyết đang sử dụng đất có nguồn gốc đất là đất công ích, vị trí được quy hoạch xây dựng sân vận động xã. Năm 2007, hộ ông Quyết có mượn UBND xã tại vị trí nêu trên để tập kết vật liệu xây dựng làm gạch không nung. Ông Quyết thầu khoán với UBND xã từ năm 2008 đến năm 2021, năm 2022 UBND xã đã thanh lý hợp đồng thầu khoán. Từ khi được thầu khoán, gia đình có xây nhà tạm, nhà kho, chuồng trại chăn nuôi.

Trong quá trình sử dụng có chỉnh trang, sửa chữa, đặc biệt năm 2019 có xây dựng chỉnh trang nhà ở, xây dựng nhà tập kết xe vận tải. UBND xã Định Hòa có lập hồ sơ và báo cáo UBND huyện nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

